"Si lo prueba, me iré a la cárcel" reta Rafael Correa a Julio César Trujillo sobre casos de corrupción

Presidente de Consejo de Participación Ciudadana Transitorio aseveró que Exmandatario de Ecuador conocía de casos de corrupción en su Gobierno La noche de ayer, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), Julio César Trujillo, aseguró que el exmandatario Rafael Correa sí conocía de los casos de corrupción que existían en su gobierno. La reacción fue inmediata y el Exjefe de Estado retó a Trujillo a que demuestre la veracidad de sus afirmaciones: "Si lo prueba, me iré a la cárcel. Si no, que se vaya él", publicó en su cuenta en Twitter.

“Trujillo dijo ayer en un canal de TV que estaba seguro que yo conocía de la “corrupción”. Si lo demuestra, me iré a la cárcel. Si no, que se vaya él. ¡Ya basta de tanta infamia!. Omite hablar de la impunidad en la que el Gobierno dejó a Odebrecht, o del caso Refinería, cuyo cabecilla es Charlie Pareja Cordero, alto dirigente de sus nuevos socios, los socialcristianos. ¡Cuántas tonterías han sostenido estos meses! Desde “cámaras ocultas” hasta 600 obras con “sobreprecios”. ¿Alguien ha visto la lista? NO EXISTEN”, criticó.

Recordó que continúa a la espera de que las autoridades de justicia den a conocer cuál fue la “ruta del dinero”, que es por donde debieron empezar a hablar de corrupción. “Que nos digan 20 ctvs. mal habidos de algún alto dirigente de la Revolución Ciudadana, empezando por Jorge y por mí”.

“Corrupción, es haber engañado al pueblo con una consulta inconstitucional, y repartir la Patria cual botín entre piratas. Corrupto, es quién vendió sus principios de toda una vida de constitucionalista, y hoy se cree emperador de la República, sin jamás haber logrado más de 4% de apoyo popular”, remarcó.

Y finalizó aseverando: “Pronto pasará esta triste noche en que han hundido al país, y la historia recordará a Trujillo tan solo como el Petain ecuatoriano, aunque sin siquiera heroísmo, sino tan solo oportunismo. ¡Hasta la victoria siempre!”. (JPM)

Fuente: Twitter Rafael Correa