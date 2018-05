Deportivo Cuenca 0  Barcelona S.C. 1

Crónica Final – Partido Este domingo en el estadio Alejandro Serrano Aguilar se enfrentaron las escuadras de Deportivo Cuenca-Barcelona por la fecha 13 de la Copa Lubricantes Havoline. El resultado favoreció a la escuadra de torera con anotación agónica de Juan Ignacio Dinneno.

Primer Tiempo

En los primeros minutos la escuadra del Deportivo Cuenca mostró más intensidad dentro de la cancha, un desborde por el costado derecho encontró la cabeza de Juan Diego Rojas que hizo impactar el balón en el poste, luego una serie de rebotes encontró “vivo” a Bryan Carabalí que también impactó la pelota en el vertical.

Minutos después algo inusual sucedió en el partido, el línea 1 Juan Carlos Macías sintió un malestar y luego de unos minutos tuvo que ser reemplazado por el 4to juez René Marín.

Así el encuentro con el pasar de los minutos comenzó a carecer de acciones de riesgo, debido a que el juego se comenzó a desarrollar en mitad de la cancha.

El cuadro morlaco por otra parte intentó llegar con táctica fija sin embargo no encontró precisión; fue entonces al 30′ que Jonathan Betancourt derribó en el área a Bryan Carabalí e inmediatamente se sanvcionó penal, al cobro desde los 12 pasos fue Jonathan De La Cruz, quien falló ante una buena atajada de Banguera.

Ya en el último cuarto de hora los morlacos estuvieron cerca de abrir el score. con una “bomba” de Edison Preciado que pasó cerca del pórtico de Banguera, así mismo instantes después el mismo atacante intentó de tiro libre sin tener mayores réditos.

Segundo Tiempo

En los primeros minutos de la etapa de complemento el juego se volvió de ida y vuelta con una acción para los locales y otra para los canarios que en táctija fija intentaron hacerse fuertes. Fue entonces al 54′ que Damián Díaz levantó un centro al cual llegó el recién ingresado Ariel Nahuelpan y en extremis atajó Brian Heras.

Así mismo entró también Marcos Caicedo y se retiró Jonathan Betancourt; aunque con esas variantes los toreros no mejoraron y más bien los morlacos estuvieron cerca de abrir el marcador con un remate de Carlos Cuero que debió rechazar con los puños Banguera.

Entonces el ídolo del Ecuador también respondió con un centro de Damián Díaz, al cual Nahuelpan no le pudo dar dirección con su frente.

Mientras tanto los azuayos no supieron aprovechar varias oportunidades con remates de larga distancia que fueron ejecutador por Marco Mosquera; no obstante la más clara llegó en la cabeza del delantero Jackson Pita al 87′, luego de un centro de Bryan Carabalí al cual no supo darle dirección.

Entonces Barcelona arremetió y en un tiro de esquina al 89′ surgió “solito” Juan Ignacio Dinenno para poner el balón junto al poste derecho de Brian Heras y decretar el 0-1 a favor de los toreros.

Ya sobre el final el juego se empañó con cartulinas rojas para Brian Cucco por un golpe sobre Nahuelpan y para el mismo Ariel Nahuelpan por una reacción violenta sobre Cucco. Finalmente el resultado favoreció al ídolo que se lleva los 3 puntos del Austro.

(JPM)

Fuente: La Red