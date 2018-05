ECUAVISA (Quito) Madre de David Romo pide ayuda a primera dama

"Espero que en su calidad de Madre me ayude a replicar mi pedido: Quiero justicia", asegura Alexandra Córdova, madre de David Romo, desaparecido hace 5 años en Quito, pide en una carta a la primera dama Rocío González, la ayude a buscar justicia por el caso.

“Señora, Roció González Navas, la saludo fraternamente como Madre y espero que en su calidad de Madre me ayude a replicar mi pedido: Quiero JUSTICIA PARA DAVID”, indica en una misiva abierta difundida el domingo 13 de mayo de 2018, cuando se celebra el Día de la Madre en nuestro país.

“Espero su respuesta, caso contrario significará que olvido su misión de Mujer y Madre”, agrega Córdova, quien escribe: “Llevo llorando 1.821 días a la fecha que le escribo esta carta, casi 5 años. Llevo esperando a mi Hijo 1.821 noches, porque en el día lo salgo a buscar”.

Romo desapareció en mayo de 2013 tras embarcarse en una unidad de transporte hacia su casa, ubicada en el noroccidente de la capital de la República.

“Mi amado David no aparece, porque a mi David lo desaparecieron. Porque las autoridades y la justicia de nuestro Ecuador han sido incapaces de encontrarlo y al contrario de eso, me han humillado, burlado, revictimizado en cada uno de esos días”, indica.

“La Justicia de nuestro país está a días de ‘cerrar’ el caso de mi amado hijo. Caso que ha tenido una cantidad incontable de falencias y errores en su investigación y proceso”, asegura la madre.

La audiencia preparatoria de juicio no se reinstaló el viernes 11 de mayo de 2018, no se presentaron los abogados de los cuatro procesados. El magistrado dispuso una multa para los defensores.

“No saben que la fuerza de una Madre es incontrolable”, expresa Córdova en otra parte de su carta abierta, en la que destaca: “No dejaré de buscarlo, ni siquiera y a pesar de todos los intentos desesperados de autoridades indolentes de cerrar su caso, no de resolverlo, sino de cerrarlo”.

“Me dicen que no solo lo desaparecieron, sino que lo han asesinado, que lo han cortado en pedazos y que para no dejar huellas, sus vísceras las han lanzado a los cerdos para que se las coman y que sus partes restantes fueron incineradas sin dejar huella alguna. Lo pulverizaron, me dicen, con un soplete y luego dentro de un horno. Para una madre, un hijo jamás desaparece”, escribe Alexandra Córdova en la conmovedora carta abierta dirigida a la primera dama del país.

“Necesito abrazarlo si está vivo y si está muerto también, para poderle dar un adiós digno, con el alma destrozada, pero con la certeza de saber que descansa en paz”, demanda Córdova en su misiva.