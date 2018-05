Cooperación eficaz de Pareja Yannuzzelli, en la mira de fiscal Paúl Pérez

No descarta seguir investigando información entregada por Exministro De acuerdo al fiscal general del Estado (e), Paúl Pérez, la información entregada al organismo por el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, no ha dado los resultados esperados, sin embargo, no descarta seguir verificando esos datos. Y es que durante la audiencia, en la cual el exfuncionario fue sentenciado a 10 años por enriquecimiento ilícito, Pareja invitó al Fiscal a que escuche lo que ha declarado en su colaboración con la justicia.