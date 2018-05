ECUADOR NO PUEDE SEGUIR CONVIVIENDO CON "LO ILEGAL"

Por: Dr. Francisco Herrera Aráuz / especial para www.ecuadorinmediato.com Como si fuese una tendencia de furia y odio que insurge de tiempo en tiempo, en esta ocasión el Ecuador está absorto frente a la actitud de una demolición de la sociedad legal e institucional, pero, "desde arriba". Quienes la dirigen y gobiernan deberían ser los primeros en cumplir y hacer cumplir las leyes, mas eso no esta ocurriendo, hay en este tiempo transitorio un constante violentar de las leyes y normas o se hace caso omiso de las alertas prudentes que claman por el respeto al estado de derecho, que es violentado en forma grosera y abusiva por quienes se sienten que fueron elegidos para destruir. Este es un llamado a que hagamos conciencia que es momento de un ¡basta!.

Como una especie de creencia firme en el determinismo histórico, de tiempo en tiempo en la nación se vive este triste espectáculo que da la clase política: Cuando está en la oposición actúa fomentando el odio, y cuando llega al poder ejecutar venganzas. Para ello, usa todas las armas posibles, de entre ellas la constitución y la ley, pero a la hora de acabar con sus rivales si las leyes se oponen a sus intereses, pues se saltan o las tuercen a su antojo o las violan de manera grotesca sin ninguna consideración. Las “eras” de la historia ecuatoriana son una colección de comportamientos sinuosos que conviven con “lo ilegal”, que se tolera y justifica en perfecta impunidad bajo el pretexto de hacer justicia y luchar contra la corrupción” de lo al parecer no nos hemos hastiado.

Miren lo que estamos viviendo ahora, es un tornillo sinfín de violaciones a las leyes y atropello a las normas jurídicas que fomenta la propia clase política aupada en el gobierno, en varios de sus poderes y funciones, y en especial en el caso del poder transitorio. Es un proceso continuo que se aplica sin importar el pedido de respeto por la legalidad, y, es más, desde arriba, desde la cúpula de la sociedad, es decir, en el gobierno en general es desde donde se da este mal que nos afecta ya que se vive y convive con lo ilegal.

No es justo generalizar, por lo que es necesario que pongamos ejemplos claros y directos de este grosero comportamiento de “lo ilegal”. Durante 10 años el Contralor Carlos Pólit contó con la ayuda y apoyo de su segundo de a bordo Pablo Céli de la Torre a quien lo nombró como Subcontralor desde el 2013. Figura prominente de la izquierda, siempre se mantuvo cercano en el trabajo del ahora prófugo de la justicia inculpado de la corrupción de Odebrecht, por lo que al estallar el conflicto el pasado fin de mayo/2017 las preguntas sobre su relación se dirigieron a Celi de la Torre, pero estaba ausente retornando de vacaciones.

Por los motivos que se desconocen Pólit decidió retirarle la confianza y terminar con la designación a Pablo Celi del cargo de contralor subrogante y lo hizo el 25 de mayo de 2017 mediante la Acción de Personal N° 913-17 de la Contraloría General del Estado, que dice textualmente en su motivo: “ Visto el contenido del informe favorable emitido por la Dirección de Talento Humano N° IT-DHT-CGE-2017-355 de conformidad con el inciso segundo, artículo 35 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en concordancia con el literal e.) del artículo 47.- de la Ley Orgánica del Servicio Público SE LE CONCLUYE CON LA DESIGNACIÓN COMO SUBCONTRALORGENERAL DEL ESTADO”. Es decir, que quien fue su autoridad nominadora puede dar por terminada la misma, y eso Pólit cuando estaba en funciones, en perfecto uso y derecho de ley como ocurrió a esas fechas. (Ver documento adjunto 913)

Esta disposición tenía que ejecutarse al retornar Pablo Celi de vacaciones el 2 de junio de 2017, por lo que funcionarios de Contraloría, de entre ellas la doctora Sabeth Chamoun, a quien Pólit había encargado la Contraloría mediante otro acuerdo, (Véase entrevista relacionada) acudieron hasta el despacho del Contralor que había sido ya ocupado por Celi de la Torre y le notificaron de su destitución por medio de un acta de recepción de esta acción de personal. Es decir que hasta aquí se había seguido todo un proceso legalmente perfeccionado, según el derecho administrativo ya que tenía como antecedentes informes y documentos de algo más de tres semanas anteriores. La reacción iracunda y violenta de Celi es conocida mundialmente, porque fue filmada expresamente al saber del comportamiento amenazante que exhibía con anterioridad el destituido en forma arrogante, Pero Celi se equivocó y solo logró destruir una copia del acta de notificación y no la Acción de Personal, con lo cual al resistirse violentamente a recibirla se ejecutoría la decisión de Polit, que es notarizada en Notarias de Quito y la oficina Consular en Miami con perfecta legalidad y jurisprudencia; y con lo cual, a partir de ese momento todo su comportamiento como contralor “encargado” puede y debe ser considerada como ilegal.

Lo extraño es el apoyo a “lo ilegal” que ha recibido de las autoridades esta actitud de Celi de la Torre. el gobierno de Lenin Moreno le reconoció por medio de las expresiones de la ministra de Justicia Rossana Alvarado; el presidente del Congreso José Serrano le respaldó en su despacho y; el Fiscal General del Estado, Carlos Baca decidió enjuiciar a los funcionarios de Contraloría por haber notificado a Celi acusándolos de “documentos forjados”, mientras -según denuncia Chamoun- el Acuerdo de Personal 913/2017 quiso ser desaparecido del archivo, ese y los subsiguientes, pero, el personal honesto de la Contraloría lo preservó y ahora es una prueba de la presunta ilegal actuación de Celi de la Torre.

Lo que viene a continuación es solo una cadena de consecuencias funestas. Pablo Celi actúa a diestra y siniestra como Contralor subrogante aparentando serlo en forma legal, con lo cual puede generar una nulidad total de todos los procesos en los que intervenga, provocar demandas de los ciudadanos que han sido encauzados por orden de Celi y, lo que es más el propio Celi podría potencialmente ser enjuiciado y sancionado por la justicia penal al haber violentado el Art.- 282 y 283 por haberse opuesto a disposiciones de la autoridad competente (Pólit lo era ese momento) y, resistirse con violencia contra los funcionarios que notificaron su destitución. Algunos juristas al conocer de toda esta trama acusan que, por toda su actuación, Pablo Celi estaría inmerso en la violación del Artículo 287.- del COIP, que castiga la Usurpación y simulación de funciones públicas. - La persona que ejerza funciones públicas sin autorización o simule cargo o función pública, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. La persona que ejerza funciones públicas y sea destituida, suspensa o declarada legalmente en interdicción y que continúe en el ejercicio de sus funciones después de ser notificada con la destitución, suspensión o interdicción, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año. Pero como nadie dice nada, incluido la prensa, los canales oficiales y los progubernamentales, entonces aquí se sigue conviviendo con lo ilegal.

A Pablo Celi, a quien guardo mis debidas consideraciones, le he pedido una infinidad de veces una entrevista para Ecuadorinmediato.com para que explique todo esto, pero se ha negado reiteradamente, lo que no quita que pueda darse en cualquier momento, estoy abierto a ello.

El escándalo con el que ha sido manejado la Fiscalía General del Estado es también parte de esa convivencia con la ilegalidad. De acuerdo con la ley, al Fiscal General lo elige el Consejo de Participación Ciudadana, según el Art 55.- de su ley orgánica que manda seleccionarlo mediante proceso y concurso de selección. Mientras que, al fiscal subrogante lo elige el Consejo de la Judicatura entre los mejores puntuados de la evaluación más reciente según mandan los artículos 47 y 50.- del Código Orgánico de la Función Judicial. El Fiscal General es posesionado ante la Asamblea Nacional para el inicio del ejercicio pleno de sus funciones. El fiscal Subrogante reemplaza al fiscal en casos de ausencia temporal o definitiva.

Es conocido que los incidentes entre el entonces Fiscal Carlos Baca y la fiscal subrogante Thania Moreno, generaron ya un confuso problema en quien sustituiría a la máxima autoridad del ministerio público. Pues bien, una vez destituido Baca y la doctora Moreno ausente de sus funciones, el Consejo de la Judicatura acude en consulta a la Procuraduría General del Estado para saber quien reemplazaría a estos dos funcionarios que producían una ausencia simultánea y esta entidad emite un criterio vinculante, que es de obligatorio cumplimiento, dándole al Consejo de la Judicatura la capacidad de elegir a ese subrogante para que cumpla ese reemplazo de entre los mejor evaluados recientemente, según el oficio de respuesta N° 09871- PGE- del 21 de marzo de 2018.

El Consejo de la Judicatura procede entonces a revisar el Listado final de postulantes del Concurso para designación de Fiscales Provinciales más reciente, o sea la del 2016, con el que estaba designada la doctora Thania Moreno, y se anota el siguiente en el nombre del doctor Gen Alfonso Rhea Andrade, que obtuvo 98 puntos como resultado de su calificación, con 8 puntos por méritos, 50 por evaluación práctica y 40 por conocimientos teóricos. El doctor Rhea está así considerado en todos los documentos entregados por Judicatura en el Anexo 060-2016 del 2 de abril d 2016 firmado por el doctor Andrés Segovia Salcedo y tiene perfecta validez legal. Entonces, al producirse las vacancias, temporal de la una y definitiva del otro, entonces el Consejo procede a nombrar reemplazo del Fiscal General como subrogante a Gen Rhea Andrade.

Entra entonces el doctor Julio César Trujillo de manera atrabiliaria y decide desconocer todo ese proceso legal, y sin consideración alguna posesiona como Fiscal General del Estado al doctor Edwin Paul Pérez Reina, aduciendo que de su conocimiento es que es el más calificado y con mejor puntuación de la Fiscalía. Pero, resulta que revisados los archivos esta es una nueva falsedad del doctor Trujillo, que considera a todos los concursos mañosos, pero que si quiere darle validez a alguno, y ese es al de fiscales provinciales del 2015, en el que en efecto el doctor Pérez Reina obtiene el primer lugar con 99.83, según documento anexo 375-2015; sin embargo, al consultar el más reciente el del 2016 con el que debe elegirse al subrogante el doctor Edwin Paúl Pérez Reina consta en puesto 8vo, con una calificación de 94, mucho más abajo que el primero y segundo lugar”. Claro, si alguien saca menos puntos en un examen quiere apelar que le consideren el anterior y, para Pérez Reina “se hizo justicia” al saltarse en forma indebida la evaluación en la que sacó peor nota y le pongan en la mejor. Eso es una desconsideración y atropello con sus propios compañeros de fiscalía que obtuvieron mejor puntaje y una acción más de “lo ilegal”.

El caso toma ribetes de mayor alarma ya que con la posesión del fiscal general del estado que ejecuta el doctor Trujillo, queda demostrado que no se hizo ningún concurso de méritos por parte del Consejo Transitorio, como manda la ley y, que tenemos una Asamblea Nacional inservible que deja que le sustituyan con facilidad, ya que era a ellos a los que les corresponde posesionar en ley al fiscal para entre en funciones. Hasta tanto, el fiscal Pérez Reina está actuando presuntamente en forma ilegal porque no es el mejor calificado recientemente, no salió de un proceso de selección del Consejo de Participación Ciudadana y, fue posesionado “a dedo” en forma indebida por el doctor Trujillo y no ante el poder legislativo. Cualquier ciudadano indiciado por este fiscal puede objetar su decisión por vicios de ilegalidad del funcionario.

“Lo ilegal” que estamos observando no es aceptado ni valorado por el Consejo de Participación Transitorio, que hace caso omiso de las voces que reclamamos el estado de derecho. Ni siquiera las voces de un reconocido jurista como Xavier Zabala Egas, como las del Consejo de Judicatura, ha sido tomadas en cuenta que están violando la constitución. Y la Asamblea Nacional que actúa de cómplice y encubridora no puede responder al pedido de otro jurista, Xavier Aguilar, que les pide cuentas de los actos de posesión del Fiscal entre otros funcionarios. Que desastre.

¿Por qué actúa así el doctor Julio César Trujillo y los de la junta de notables? Pues, a criterio de Teleamazonas es porque se lo considera ya el hombre más poderoso del país, sin que le hayan notificado que la nación ha cambiado de dueño del país. En el fondo es el odio al correismo el que mueve al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, y lo digo por las propias palabras expresadas por el mencionado personaje, tal el caso al defender el nombramiento de Gina Benavidez, como Defensora de Pueblo, que su gran mérito es haberse enfrentado a Correa y ser insultada por este. (Televicentro, jueves 3 de mayo de 2017. 19h00). O mejor definida su posición de ataque por odio el de una consejera, que expresa en forma muy precisa los motivos de tal ataque con atropello a las leyes, la legalidad y contra la Constitución o los derechos de las personas, que, en la contraloría, la justicia, la fiscalía son “todos correistas”, entre todos ellos se encubren y hay que acabar con ellos (Radio Quito-Platinan, noticiero Ecuadoradio, jueves 10 de mayo de 2018 12h00).

No se si sirva de experiencia lo que estamos viviendo el actual momento, que los errores y violaciones de ley del período anterior hoy son perseguidos y castigados. Si el actual régimen político procede peor que el anterior, que se prepare para un incremento de la justicia y la sanción, porque tanta convivencia con el atropello a las leyes será castigada con dureza en otro momento, pero hasta tanto no podemos seguir viviendo en medio de tanta ilegalidad y violación constitucional. No, no miremos indiferentes lo que hacen mal los otros, nos contaminarán con sus miserias y nos volverán culpables por impunidad. (FHA)





