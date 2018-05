"Justicia para David", pide Alexandra Córdova a Rocío de Moreno, en carta

"Espero su respuesta, caso contrario, significará que olvidó su misión de Mujer y Madre", reza un extracto de documento Mediante una carta abierta, la madre de David Romo, Alexandra Córdova, hizo un pedido a la esposa del presidente de la República, Lenín Moreno; Rocío González: "Justicia para David, que me digan la verdad, que me devuelvan a mi hijo". "Estimada Primera Dama, Rocío González de Moreno, como madre que es, espero su respuesta, caso contrario, significará que olvidó su misión de Mujer y Madre", reza un extracto de la carta.

A continuación, exponemos la carta abierta, de forma textual:

Señora

Roció González Navas

Primera Dama de la Republica de Ecuador

Presente.-

Soy Alexandra Córdova, ciudadana ecuatoriana, Madre de David Romo Córdova, desaparecido forzosamente hace casi 5 años. Él se llama David, aunque me dicen que no solo lo desaparecieron, sino que lo han asesinado, que lo han cortado en pedazos y que para no dejar huellas, sus vísceras las han lanzado a los cerdos para que se las coman y que sus partes restantes fueron incineradas sin dejar huella alguna, Lo pulverizaron me dicen con un soplete y luego dentro de un horno. Él se llama David, aunque me digan que su cuerpo jamás será encontrado. Él se llama David, porque es mi hijo y para una madre, un hijo jamás desaparece.

No he dejado de buscarlo desde el momento en que lo desaparecieron, no he dejado de pensarlo desde el momento que mi corazón me dijo que algo malo pasaba.

No dejaré de buscarlo, ni siquiera y a pesar de todos los intentos desesperados de autoridades indolentes de cerrar su caso, no de resolverlo, sino de cerrarlo, porque creen que cerrándolo también me callarán y me atarán para amilanar mi alma y quemar mi espíritu.

Usted es Madre, y ahora, en este momento de su vida, representa a todas las Madres de una nación. Representa algo que va más allá de cualquier dignidad, porque la responsabilidad de ser Madre es más importante y vital que cualquier cargo.

Usted, como todas las Madres amorosas, sabe que un Hijo es sagrado y que sus dolores y triunfos los sentimos, incluso más que ellos mismos. Usted sabe que no hay lágrimas más amargas que las de una madre cuando sufre por sus hijos.

Yo llevo llorando 1.821 días a la fecha que le escribo esta carta, casi 5 años. Llevo esperando a mi Hijo 1.821 noches, porque en el día lo salgo a buscar. Tengo 1.821 puñaladas en mi alma y cada una ha sido más dolorosa que la anterior, porque mi Hijo, mi amado David no aparece, porque a mi David lo desaparecieron. Porque las autoridades y la justicia de nuestro Ecuador han sido incapaces de encontrarlo y al contrario de eso, me han humillado, burlado, revictimizado en cada uno de esos días.

Perversamente me han tratado de amilanar, despiadadamente me han tratado de callar, pero no saben que la fuerza de una Madre es incontrolable y que si a mi Hijo le cortaron las piernas yo caminaré en su nombre, que si a mi Hijo le quitaron la voz, yo gritaré en su nombre, que si a mi Hijo lo asfixiaron yo respiraré en su nombre, que si a mi Hijo lo hicieron cenizas, yo resurgiré de sus cenizas para decir que David merece Justicia y la tendrá.

La Justicia de nuestro país está a días de “cerrar” el caso de mi amado hijo. Caso que ha tenido una cantidad incontable de falencias y errores en su investigación y proceso. La Justicia de nuestro Ecuador quiere cerrar el caso porque no lo ha podido resolver y porque me he tornado en una molestia constante. No se dan cuenta todos los que desean hacer eso que al cerrar el caso de David, no deberán dormir en paz, porque en cualquier momento sus Hijos, amigos, familiares podrían ser desaparecidos, porque la impunidad alienta a los que matan a seguir matando, a los que incumplen la ley a seguir incumpliéndola. Formalmente quizá lo cierren, pero no lo harán con Honradez Y Objetividad.

Señora, Roció González Navas, la saludo fraternamente como Madre y espero que en su calidad de Madre me ayude a replicar mi pedido: Quiero JUSTICIA PARA DAVID. No quiero que ninguna Madre vuelva a atravesar el dolor que yo atravieso, no quiero que ningún Hijo, Hija, Madre, Padre, Familiar, Amigo, vuelva a pasar por el calvario de perder a un ser querido y que la Justicia se le ría en la cara y le dé la espalda.

Quiero Justicia para David, quiero que me digan la verdad Quiero que me devuelvan a mi Hijo. Necesito saber qué pasó con mi amado David. Necesito abrazarlo si está vivo y si está muerto también, para poderle dar un adiós digno, con el alma destrozada, pero con la certeza de saber que descansa en paz. Quiero que David viva en cada caso investigado seriamente y resuelto, en cada persona encontrada, en cada alma que sufrió un tormento así y de alguna manera fue finalmente consolada.

Estimada Primera Dama, Roció González de Moreno, como Madre que es, espero su respuesta, caso contrario significará que olvido su misión de Mujer y Madre.

Atentamente,

ALEXANDRA CÓRDOVA SEGARRA

MADRE DE DAVID ROMO CÒRDOVA

DESAPARECIDO EN QUITO-ECUADOR

16 DE MAYO DEL 2013

