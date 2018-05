Ministerio de Agricultura advierte control interinstitucional a precios de arroz, maíz y banano

Además, informó que remitió un proyecto de Decreto Ejecutivo para evitar excesivos márgenes de utilidad en insumos agropecuarios Rubén Flores, Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), remitió cartas a los directivos de las industrias avícolas, piladoras de arroz y exportadoras de banano, con la finalidad de informarles sobre un control interinstitucional que entrará en vigencia para respetar los precios determinados para sus productos, asimismo, recalcó que tiene como finalidad de garantizar la actividad de los productores agrícolas, sobre todo, de los pequeños.

Esta Secretaría de Estado subrayó que para el cumplimiento de estas disposiciones realizará una coordinación continua con gobernaciones, intendencias, Superintendencia de Control de Poder del Mercado, Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD), SENAE, SRI.

Asimismo explicó que estas actividades de control y regulación están encaminadas al cumplimiento del marco legal y la observancia de los precios vigentes: “Con esto se busca dar tranquilidad a los productores y precautelar que todos los eslabones del sistema productivo actúen bajo los principios de transparencia, buenas prácticas comerciales y competencia leal”.

El Ministro Flores también manifestó en los oficios al sector bananero que si un exportador no suscribe contrato con los productores y/o comercializadores, no podrá exportar el producto, al igual que el exportador que utilice los cupos en el mercado spot. Adicionalmente se recordó que el Código Integral Penal establece sanción privativa de uno a tres años para quien no pague los precios establecidos.

Por otra parte, el titular de esta Cartera de Estado confirmó que remitió al Presidente de la República, Lenín Moreno, un proyecto de Decreto Ejecutivo en el que se establece mecanismos para evitar los excesivos márgenes de utilidad que se generan en la comercialización de los insumos agropecuarios que ingresan al país.

(PF)

Fuente: Ministerio de Agricultura