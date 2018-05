Kushkifast, permite hacer pagos con la huella digital y reconocimiento facial (AUDIO)

Audio ANDRÉS CASTRILLÓN



Dispositivo se utilizará en diferentes establecimientos, cooperativas de buses y taxis Andrés Castrillón, es el fundador de Kushkifast, un dispositivo electrónico que permite realizar transacciones por medio de la huella digital y el reconocimiento facial, con esto las personas ya no necesitan usar su teléfono para realizar pagos electrónicos. "Imaginen que puedan ir a un restaurante, al cine, y no lleven nada en el bolsillo, solo hacer uso del dinero con la huella digital reconociéndola en pocos segundos, o subirse al bus y no tener que llevar una cantidad de sueltos porque lo único que harás es colocar tu huella en un dispositivo y nada más", dijo Andrés al explicar cómo funciona su invento.