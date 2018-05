Exfiscal Galo Chiriboga: "Hace 17 meses formulamos cargos contra Pareja Yannuzzelli por asociación ilícita" (AUDIO)

Audio Mayo 11 - Galo Chiriboga



"Es decir, recopilando el trabajo que se ha hecho desde mi administración y entregando a los jueces, se logra la sentencia que es de dominio público", añadió Esta semana, el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, fue condenado a 10 años de prisión por enriquecimiento ilícito. El exfiscal general del Estado, Galo Chiriboga, recordó que, hace 17 meses, durante su administración, ya se le formuló cargos al exfuncionario presentando 23 elementos de convicción que sirvieron para dictar sentencia. "Es decir, recopilando el trabajo que se ha hecho desde mi administración y entregando a los jueces, se logra la sentencia que es de dominio público", añadió.

“La Fiscalía, en mi administración, y siendo yo Fiscal General; una vez que conocimos las infracciones que estaba cometiendo Pareja Yannuzzelli -tenía un fuero de Corte Nacional, por lo que intervine yo- llevamos adelante investigaciones y formulamos cargos hace 17 meses. En esa indagación, nosotros encontramos, aproximadamente, 23 elementos de convicción que demostraban la teoría que tenía la Fiscalía que era un enriquecimiento ilícito injustificado”, explicó.

Recordando que pasaron 17 meses con siete intentos de audiencia fuera de su periodo hasta que, esta semana, la Fiscalía a cargo de Paúl Pérez Reina pasó a la audiencia de juzgamiento. “Es decir, recopilando el trabajo que se ha hecho desde mi administración y entregando a los jueces, se logra la sentencia que es de dominio público”, añadió.

Sin embargo, Carlos Pareja Yannuzzelli ha negado que sea culpable de este delito. Según Chiriboga, los jueces encontraron que sus explicaciones no tenían fundamento, por lo que lo condenaron. “Yo sugeriría que tengamos la sentencia por escrito para poder acceder a ella a través del Consejo de la Judicatura (CJ) y veamos cuáles son los razonamientos que hace el Tribunal en relación a las alegaciones que ha presentado la defensa de Carlos Pareja”.

“Lo que es cierto es que los recursos que él dice que provenían de una herencia o de alguna actividad financiera, era su obligación reportarlos en su patrimonio”, recalcó el Exfiscal durante una entrevista para “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio.

Recordó además, que se presentaron 23 elementos de convicción en su administración, mismos que se convierten en prueba en el proceso judicial que culminó esta semana. “Fundamentalmente el crecimiento patrimonial que no había sido reportado fue la esencia, pero me parece que lo más prudente es esperar a la sentencia por escrito. Ya los jueces se han pronunciado por la responsabilidad penal, han emitido una condena”.

Rememoró además, que todos los temas de Petroecuador se descubren en su administración, a través de las asistencias penales que, en las investigaciones sobre este caso, se dieron. Precisó que muchos de ellos no los llevaba como Fiscal General porque no estaban aún involucrados que tuvieran fuero de Corte. “Los fiscales que estaban encargados, a través de estas asistencias, lograron demostrar a quién pertenecía la empresa CAPAYA, dónde estaban los recursos que se habían trasladado a Panamá, el monto, etc. Eso ha permitido una buena cantidad de sentencias en estos casos”.

Galo Chiriboga puntualizó que la Fiscalía inició una investigación sobre las acusaciones que Pareja Yannuzzelli hizo en contra del excontralor Carlos Pólit, el, en ese entonces, subcontralor Pablo Celi; y en contra suyo y aseguró que, por lo menos en su caso, sus denuncias no tuvieron sustento. “Esa es la evidencia que manejó, de forma verbal de lo que vi en los medios de comunicación social, que él quería, a través de mentiras, buscar una cooperación eficaz”.

“La Fiscalía anterior, en la administración del doctor Carlos Baca, no las aceptó porque no tenían ningún sustento y, por lo tanto, no fueron capaces de demostrar con evidencias que justifiquen lo que decían”, manifestó.

El Exfiscal aseguró que había más de un delito por el cual acusar a Pareja Yannuzzelli recordando que, cuando compareció ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, hizo un recuento de hechos relacionados al caso.

Precisó que, en los casos de Petroecuador, durante el tiempo en el que él estuvo investigando, no aparecía nada relacionado con ODEBRECHT, sino que estaban vinculados contratistas que habían sobornado a funcionarios públicos para contratos. “En lo que en ese momento se investigaba, no participaba ODEBRECHT”.

En donde sí participa la Fiscalía General del Estado durante su administración, dijo, es en el siguiente hecho: “La Secretaría de Justicia de los Estados Unidos, en diciembre de hace dos años, me parece, anunció que ODEBRECHT había cohechado a varios funcionarios ecuatorianos en una suma de US$33.5 millones de dólares. Si esa publicación apareció una fecha, al día siguiente, inicié la investigación”.

“Llamé a nuestro Embajador en Washington, que en ese momento era Francisco Borja, y le pedí que me mandara oficialmente el documento por el cual la Secretaría de Justicia informara sobre esto y, sobre la base de ese documento, al siguiente día, inicié las indagaciones. Esas investigaciones nos han permitido llevar adelante varios de los procesos y, cuando le dije que sabíamos ya quién era el cohechador y que nos faltaba identificar a los cohechados, avancé en un proceso de negociación con ODEBRECHT para firmar un acuerdo de cooperación eficaz”, relató.

Chiriboga indicó que ese convenio lo dejó listo para que el fiscal Carlos Baca lo firme y dejó en claro que ya no estaba al frente de la Fiscalía cuando ésta se abstuvo de acusar a los funcionarios de la empresa brasileña. “Yo siempre dije que ya sabía quién era el corruptor, que es ODEBRECHT; pero que lo que nos faltaba era identificar quiénes eran los cohechados. Por lo tanto, si a mí me habría tocado esa audiencia, con toda seguridad, yo habría acusado a ODEBRECHT. La audiencia de juzgamiento para el caso ODEBRECHT, concretamente en el caso de Jorge Glas, la Fiscalía no acusó a la empresa, pero no en mi tiempo”. (JPM)