Deportivo Cuenca en la cuerda floja por deuda de US$50.000

Si no cancela valor hasta las 18h00 de hoy, no podrá jugar frente a Barcelona Deportivo Cuenca podría no jugar este fin de semana por la deuda que mantiene en la Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF). El conjunto Morlaco recibe este fin de semana a Barcelona en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, pero si desea jugar tendrá que cancelar hoy US$50.000 dólares hasta las 18h00 en la Ecuafútbol.