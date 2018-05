Bolívar Armijos: En frontera "solo tenemos un pueblo militarizado sin solución integral"

Solicitan al Estado políticas enfocadas a una reactivación económica para este sector, así como cumplir con las promesas en campaña con los Gobiernos Parroquiales Bolívar Armijos, presidente del Consejo de Gobiernos Parroquiales y Rurales del Ecuador, pidió al presidente Moreno una respuesta inmediata por la situación de violencia que se vive en la frontera norte. Explicó que "solamente tenemos un pueblo militarizado, con policías, incluso, con abusos a la sociedad civil". Lamentó que no se haya atendido, de manera efectiva, los aspectos de vivienda y desarrollo productivo.

Solicitan que el Estado proponga políticas enfocadas a una reactivación económica para el sector. Recordó que durante la campaña del presidente Lenín Moreno, “nos prometió incrementar el presupuesto de los gobiernos parroquiales, sabemos la situación económicas del país, pero esperamos que el presidente nos reciba para trazar una hoja de ruta para poder llegar a un incremento”.

Además, dijo, “se comprometieron también con un crédito de USD $52.6 millones en créditos no reembolsables para estos sectores, pero no se cumple, así como una deuda por parte del ministerio de Ambiente de más de USD $40 millones y dos años no entregan esos recursos”.

Armijos señaló que dentro de San Lorenzo ha existido presencia de grupos irregulares, pero “sus habitantes son trabajadores y quieren salir adelante”. Manifestó que en reuniones que han mantenido con autoridades del gobierno, “se han comprometido para revisar los proyecto presentados”.

Considera que con una mejor redistribución de los recursos entre los gobierno seccionales, podríamos tener un incremento por lo menos de 6 puntos porcentuales para los Gobiernos Parroquiales”.

(PP)

Fuente: Ecuavisa