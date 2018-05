Xavier Zavala Egas: "Consejo Transitorio no puede crear derechos, tiene que estar ligado a sus facultades"(AUDIO)

Audio Xavier Zavala Egas-Mayo 10



Además, Consejero voto en contra a que se evalué a la Corte Constitucional Xavier Zavala Egas, integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), explicó la razón por la cual votó en contra de que este organismo evalúe, sancione y destituya a los miembros de la Corte Constitucional (CC). "El Consejo de Participación no es órgano nominador de la Corte Constitucional y no tiene las facultades extraordinarias de evaluar y cesar a los jueces de la Corte Constitucional".

“Las facultades extraordinarias del Consejo de Participación Transitorio están circunscritas, constreñidas, limitas al régimen transitorio que tiene rango constitucional, pero esto no significa que llegue a ser más que la Constitución. Esto quiere decir que se inserta en el ordenamiento jurídico ecuatoriano y tiene que convivir con el resto de normas constitucionales y legales”.

El funcionario explicó que este criterio ha sido permanente en su estancia en el Consejo. “El Consejo de Participación no es órgano nominador de la Corte Constitucional y no tiene las facultades extraordinarias de evaluar y cesar a los jueces de la Corte Constitucional”. Zavala comentó que el mandato popular de las urnas “jurídicamente aterriza en un régimen transitorio y esto constriñe las facultades, atribuciones y competencias que tiene el Consejo de Participación”.

El consejero recordó que en este caso no se trata de una “asamblea constituyente. El Consejo no puede crear derechos, sino tiene que estar ligado a las facultades extraordinarias que efectivamente les dio el voto popular”. Zavala explicó que no es posible que el Consejo salga de estas facultades.

“El momento que el Consejo se sale de ese marco este tiene que anclarse o fundamentarse en otra norma constitucional”. El funcionario aclaró que el CPCCS transitorio podría evaluar a la Corte Constitucional pero no puede “agregarle el cese de funciones”.

“Mi oposición es que el cese de funciones va ligado a la evaluación dentro de las facultades extraordinarias pero eso no opta para que a base del art. 431, segundo inciso de la Constitución, la Corte deba responder por sus actuaciones. Una cosa es que el Consejo le pida a la Corte una rendición de cuentas o informe de gestión, pedido al que la Corte debe responder, otra cosa es que ligado a esta rendición de cuentas se pida el cese de funciones”.

Zavala comentó que el debate sobre las posiciones jurídicas en el Consejo de Participación se ha dado desde el inició de gestiones del mismo. “Esto empezó desde el inicio sino que no ha habido el tiempo y el espacio para que estas posturas sean discutidas. En este momento ya hubo la oportunidad y decidí desmarcarme”.

El consejero explicó que el debate esta realmente en que “el voto popular efectivamente entrega facultades extraordinarias pero, me parece percibir, que el criterio es que las mismas no aterrizan en ningún lado. Sino que son facultades que ligadas eventualmente a alguna de las atribuciones en el régimen transitorio permiten crear derecho. Esto es algo a que yo me opongo “.

El funcionario mencionó que este debate marca posiciones en el Consejo. “Pero marca posiciones jurídicas, en tanto en cuanto, cada uno con su voto y expresión mantenga criterio jurídico. Yo creo que el respeto y la cohesión del Consejo se van a mantener. Eso no se ha perdido”. Aclaró que él no es el vocal de oposición, “sigo solidario en tanto mantengamos el marco de respeto necesario”.

Zavala explicó que el “único blindaje que se puede dar ante las amenazas: como acciones internacional, nacionales del tipo judicial es la juridicidad, porque nadie es inmune a las responsabilidades legales que puedan sobrevenir en este país. Peor un órgano Administrativo”. Para el consejero la única protección ante estas acciones es actuar constitucionalmente.

Sobre la abstención con respecto al reglamento de elección de funcionarios explicó que “hay determinadas partes del reglamento integral en la que no coincido y partes con las que estoy de acuerdo por eso mi abstención y no mi voto en contra”.

“Yo considero que conceptualmente el reglamento violenta, en mi concepto, y omite determinados principios y criterios por lo que no comparto la integralidad de dicho”. Zavala aseguró que la “Constitución establece los concursos de méritos y oposición. La oposición es la prueba es para medir el nivel académico del postulante y pienso que es necesario. Se dijo que en concursos anteriores justamente esta prueba de oposición daba lugar de ciertos trucos y artificios para prefería a otros postulando. Pero mi posición es que el Consejo existe para garantizar la transparencia de los concursos”.

“Otro tema que no comparto es que siento que restringe la participación ciudadana porque se limita a que esta sea solamente a través de gremios. También se eliminan sorteos y el Consejo asume facultades para designar miembros de la ciudadanía para que formen las comisiones técnicas y veedores. Son cosas que para mí son discriminatorias”.

Zavala recordó que “somos sujetos de control político, para mí el llamado de la Asamblea solo buscaba cumplir con su obligación. Fue bien llevada la reunión pero yo fue enfático en explicar que efectivamente la Asamblea tiene el control político que significa requerir información y eventualmente llamarnos a juicio político”.

El consejero anunció que “no fue al Consejo con una agenda política. Mi única línea es la juridicidad y tampoco fui a una cacería brujas. Yo fui a objetivamente participar en la evaluación administrativa de los órganos de control que efectivamente si pienso que han fallado y bastante”.

Finalizó anunciando que sobre las reacciones de la Corte Constitucional ante el Consejo el consejero se abstendrá de participar. (BGV)

