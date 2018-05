En Asamblea Nacional, arroceros califican de "insostenible" su situación

Ministerio de Agricultura propuso costo de producción de saca de arroz entre US$28,50 y US$29,78 Heitel Lozano, presidente de la Corporación Nacional de Arroceros, expuso la situación del sector arrocero la cual tildo de "insostenible". El costo de producción de una saca de arroz, con diferentes técnicas, oscila entre US$28,50 y US$29,78, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura. Para ellos el costo real es de US$30,95. "Nos quieren poner un precio piso de US$32, si vendiéramos el arroz a US$35,50 estaríamos recibiendo una rentabilidad de US$270 por hectárea. Es insostenible".

Bernardo Bravo, el representante del sector arrocero, subrayó que el sector agropecuario está en crisis, puesto que todos los segmentos tienen problemas, no solo derivado de los precios, que no cubren los costos de producción, sino de aspectos como financiamiento, la provisión de insumos (que son extremadamente caros) y la comercialización. “Estamos cansados de reuniones y reuniones, sin que se tomen los correctivos necesarios dijo”.

Por su lado el ministro de Agricultura, Rubén Flores expuso su postura “Nosotros somos tomadores de precios, no somos colocadores de precios en el mercado internacional de productos agrícolas”. El funcionario explicó que el tema de precios no depende del Ministerio ni de ninguna otra entidad del Gobierno, sino de las condiciones internacionales. “Yo puedo poner como techo un precio de US$40 dólares la saca de arroz al productor, pero no habrá quien compre si en el mercado internacional el precio promedio está entre US$30 y US$35 dólares”, dijo.

El ministro aseguró que en el Plan “Toda una vida” contiene el tema agrícola porque es este segmento productivo el que garantiza la soberanía alimentaria. Indicó que en 2017 ingresaron al país cerca de 70 mil toneladas de arroz vía contrabando, mientras los productores nacionales se vieron obligados a mantener en bodega alrededor de 91 toneladas, que no se vendieron. (BGV)

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería / El Universo