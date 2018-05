Prefecto Jairala: "Yo voté por el Sí, pero estoy en desacuerdo con algunas decisiones de CPCCS-T"

Además, subrayó que este organismo no tiene facultades para evaluar a Corte Constitucional El Prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, se refirió a las últimas actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) y señaló que coincide con el criterio de uno de sus Consejeros, Xavier Zavala, en cuanto a la falta de facultades de este organismo para evaluar a la Corte Constitucional: "Deben recordar que por encima del Transitorio está la Constitución, porque no elegimos Asamblea Constituyente, por eso debemos encaminarnos nuevamente por la vía correcta", acotó.

El Prefecto explicó que a pesar de ser uno de los dirigentes políticos que apoyó abiertamente el Sí en la Consulta Popular, no concuerda con las últimas decisiones que ha adoptado el Consejo Transitorio: “Yo voté por el sí, pero no estoy de acuerdo con algunas decisiones del Consejo Transitorio. Por encima de este organismo está la Constitución y no se trata de que nos caigan bien o mal los miembros de la Corte Constitucional sino de respetar el mandato popular”.

De la misma forma, manifestó que coincide con los criterios del Consejero Xavier Zavala, quien expuso abiertamente que este organismo estaría en contra de la Ley al tomarse la atribución de evaluar a la Corte Constitucional: “Me parece que lo que ha dicho el Dr. Zavala es correcto, no hemos designado un Consejo Transitorio de Senadores y Césares, hemos designado un Consejo que debe hacer respetar la voluntad popular”.

Jairala instó a que el Consejo Transitorio reconsidere su posición, ya que de prevalecer este criterio, en el futuro incluso se querrá evaluar a cualquier autoridad, incluso de elección popular: “No se puede estar de acuerdo con que nos hagan creer que hayamos elegido a un organismo que está casi casi a la altura de Dios, esas son inconstitucionalidades cesarianas que no se pueden repetir en Ecuador”.

Por otra parte, el Prefecto de Guayas habló sobre la situación que se desarrolla en la frontera norte y señaló que lamentablemente Ecuador habría dejado de ser un país de tránsito de droga y se ha convertido en un país productor: “No es que en los anteriores 10 años no pasaba nada en la frontera, sino que pasó de todo, por ejemplo en Sucumbíos hay 35 pasos de droga en Nariño y Putumayo hay 235 mil hectáreas de droga sembradas, aparentemente Ecuador ya no es sólo un país de tránsito, sino al parecer se convirtió en un país productor”.

Para concluir su intervención, Jimmy Jairala se refirió a Guayaquil sobre lo cual sostuvo que si bien es necesario pensar en obras a futuro, lo más importante sería atender la necesidad de barrios populares que incluso carecen de servicios básicos: “Hay cosas urgentes, como que todo Guayaquil tenga agua, que lleguemos a sectores vulnerables con alcantarillado y asfaltado. No podemos pensar en un nuevo aeropuerto o en una ciudad de futuro sin resolver los problemas del presente, pongamos como prioridad los barrios populares”.

(PF)

Fuente: Radio Huancavilca