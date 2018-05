Contraloría certifica que autoridades de CJ no tienen responsabilidades por concursos de fiscales (DOCUMENTO)

Informe está firmado por Marcia Flores, secretaria Nacional de Responsabilidades de organismo de control El Consejo de la Judicatura (CJ) dio a conocer el certificado que les fue entregado por la Contraloría General del Estado (CGE) en el que ratifica que ni el presidente del organismo, Gustavo Jalkh, ni los vocales de la institución, registran responsabilidades civiles o administrativas derivadas de un informe relacionado con el proceso de selección de fiscales durante el periodo 2010/10/01 - 2015/07/31.

Este documento, con fecha 26 de abril del 2018, firmado por Marcia Flores, secretaria Nacional de Responsabilidades y dirigido al director General del CJ, Tomás Alvear, indica:

En atención a su oficio N° CJ-DG-TA-2018-0005-OF de 25 de abril de 2018, mediante el cual, solicita “…se certifique, si existen responsabilidades administrativas o civiles que devengan de los afectos (sic) del examen realizado a la Fiscalía General del Estado por parte de la Dirección de Auditoría de Administración Central efectuado entre la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura; y, a las remuneraciones, viáticos por gastos de residencia y demás valores pagos o transferidos a los servidores de la Fiscalía General del Estado” durante el período 2010/10/01 hasta 2015/07/31…”, en contra de los siguientes miembros del Pleno del Consejo de la Judicatura:

Dr. Gustavo Jalkh Roben

Ab. Anan Karina Peralta

Ab. Néstor Arbito

Ing. Alejandro Subía

Ab. Rosa Elena Jiménez

Revisada la base de datos que mantiene la Dirección Nacional de Responsabilidades, de este Organismo de Control, a la fecha, se verifica que los mencionados miembros del referido Consejo, no registran responsabilidades civiles ni administrativas derivadas del informe DAAC-0070-2016.

Sobre este tema, durante una entrevista para “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio, Gustavo Jalkh aclaró que “la Contraloría auditó, en el 2015-2016, en los procesos de selección (me parece que en esa época todavía tenían competencias de gestión), pero lo de fondo es que se determina que hay algunos fiscales que no fueron nombrados correctamente, pero lo que no se dice es a quién responsabiliza ese informe”.

“Es un informe de Contraloría que no le hacen al CJ, sino a la Fiscalía General del Estado, se habla de responsabilidades civiles, incluso, de montos por pagos indebidos, pero que no le corresponden al CJ y se glosa a funcionarios de la Fiscalía. En relación a los concursos, no se determina ninguna responsabilidad del Pleno del CJ porque el banco de elegibles de ese concurso lo manejaba Talento Humano de la Fiscalía de esa época, no el Consejo”, precisó. (JPM)

