EL TELÉGRAFO (Guayaquil) Dirigencia de PAIS analiza conflicto ocurrido en El Oro

Desacuerdos en reestructuración de directivas se presentó en oficialismo

Rommel Salazar y Daniel Avecilla son los nuevos director y subdirector de Alianza PAIS en Guayas, mientras que José Herrera y Paulina Paredes están al mando en Manabí. Los dirigentes fueron elegidos dentro del proceso de reestructuración de directivas provinciales del movimiento, que se inició el pasado fin de semana y continuará en las siguientes provincias. Sin embargo, hubo problemas en El Oro.

Este proceso no se cumplió por desacuerdos entre dirigentes y militantes. Según Rosa Orellana, legisladora por esa provincia e integrante del Comité Proponente Provincial, a ella no le permitieron ingresar a la asamblea que elegiría la nueva directiva. “Mi lista me la pidieron, pero para no dejarme entrar (a la asamblea)”, sostuvo Orellana, quien recalcó que le había avisado a Alan Caiza, delegado de la secretaría ejecutiva del movimiento, y coordinador de las asambleas, que llegaría con un atraso de 20 minutos.

Señaló que tampoco ingresaron representantes de otras organizaciones aliadas que también iban a participar en la elección de la nueva directiva. Orellana enfatizó que pondrá una denuncia por agresión ante el Comité de Ética de PAIS, “porque se violaron los derechos políticos, porque no nos dejaron sufragar”.

Además, solicitará la anulación del proceso ejecutado. “Obviamente se trata de lo que pasa en Alianza PAIS y estoy haciendo estas declaraciones en aras de la verdad para que se esclarezca”, dijo. En cambio, la gobernadora de El Oro, Rosa López, quien también forma parte del Comité Proponente, señaló que se dispuso la intervención de la Policía Nacional, pues “hubo personas que quisieron ingresar a la fuerza, rompiendo el cerco de seguridad, pero la Policía evitó que eso ocurriera, de manera que no pudieron impedir que el proceso eleccionario continuara”.

La Gobernadora recalcó que esta dificultad es propia de una “reconstrucción y reorganización de AP”, por eso hizo un llamado a la paz y a la unidad de sus militantes, a través de un comunicado en sus redes sociales.

La asambleísta Orellana coincide con la necesidad de “reestructurar y sumar una unidad de adherentes permanentes, como la Gobernadora que se adhirió hace un mes, pero está mal que se los trate de esta manera, que unos puedan entrar y otros no, les cerraron la puerta”. Señaló que este es un problema que ocurre desde la campaña del Sí en la consulta popular de febrero. “Fui la gerente de campaña (de la consulta).

La dirección provincial de PAIS estaba en acefalía, porque el titular, que era Carlos Víctor Zambrano, se fue para apoyar el No en la consulta”, indicó. Señaló que Dorian Flores fue quien recogió firmas, de personas designadas por la Gobernación, para ser el director encargado. Actualmente, el caso es analizado por la secretaría ejecutiva de PAIS, luego de que solicitó un informe de lo sucedido.

El secretario ejecutivo del movimiento, Ricardo Zambrano, dijo que en el territorio nacional trabajan en la conformación de los comités proponentes provinciales y que “avanzan semanalmente en ellos”. Pero en el caso de El Oro. “Si toca aplicar el régimen sancionatorio, actuaremos con firmeza”, expresó. (I)

Procedimientos

Comités proponentes

Están conformados por representantes de los Comités de Revolución Ciudadana (CRC), colectivos, frentes ciudadanos, organizaciones sociales y políticas aliadas al movimiento PAIS, más los asambleístas provinciales y gobernadores.

2 provincias cuentan con nuevas directivas. En El Oro se espera que sean elegidas a fines de mayo. Asambleas provinciales

Pastaza desarrolló ayer su asamblea provincial para la integración de su comité proponente. (I)