Gabriela Uquillas acerca de recurso interpuesto ante CAN: "Ecuador ha demorado la muerte de esta tasa"

Además, acotó que este tipo de impuestos deberían ser para financiamiento específico y no para engrosar el Presupuesto General del Estado Gabriela Uquillas, asesora aduanera de la Cámara de Comercio de Guayaquil, se refirió a la tasa de control aduanero, que de acuerdo a una disposición de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) se mantendrá hasta revisar el recurso de apelación interpuesto por el país. Sobre esto, manifestó que el rubro que rige en Ecuador no tiene ningún asidero legal y debería desaparecer del orden jurídico de manera urgente, pero con el recurso interpuesto por el país lo único que se logró es ganar un poco más de tiempo.