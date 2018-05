Director del SENAE: Tasa aduanera debe analizarse "de manera objetiva"

Explicó que no se ha afectado el comercio de países vecinos y que, Colombia y Perú, han incrementado sus exportaciones a Ecuador El director del Servicio de Aduana del Ecuador (SENAE), Mauro Andino, explicó que Ecuador presentó un recurso de reconsideración y de suspensión a la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) con lo que se detuvo, mientras se resuelve este recurso, la resolución 1999 que ordenaba eliminar la tasa aduanera a las importaciones, tras considerarla como un gravamen. Por ello, pide que se analice de manera objetiva, con base a los conceptos jurídicos y doctrinarios de lo que implica una tasa de servicio, que a criterio de Andino, beneficia a importadores.

Este 08 de mayo la CAN admitió el recurso de reconsideración presentado por Ecuador “siguiendo el derecho que tiene cuando ve que posiblemente pueden ser sus afectados sus derechos como país”. Este recurso, dijo, fue acompañado de un recurso de suspensión y las dos acciones administrativas fueron acogidas.

Expuso que ahora, se comienza a evaluar nuevos elementos dentro en este proceso que han sido integrados por el Ecuador. Pide que se analice de manera objetiva con base a los conceptos jurídicos y doctrinarios de lo que implica una tasa de servicio, que a criterio de Andino, beneficia a este sector.

Mencionó que algunos aspectos que habían salido en la resolución 1999, “en la cual considerábamos que no se había respetado los debidos procesos y cuestiones de fondo que van más allá, incluso, de temas de carácter administrativo”.

Por ejemplo, mencionó, lo que hacía alusión la resolución 1999, “era a un precio público y hay una diferencia con una tasa de servicio”.

Además, informó que en el pedido agregan los nuevos conceptos de servicios. “En el acuerdo de facilitación de servicio, se establece cuáles son los servicios aduaneros y lo diferencia de la gestión o de la competencia natural que tiene la aduana con la del control”.

Explicó que hay un servicio que se les presta para facilitar el comercio y, el otro, que es la acción de control que hace la aduana.

Andino sostuvo que con este valor se mantiene una serie de servicios en los puntos aduaneros del país, incluyendo escáneres, “servicio ininterrumpido y la transparencia de procesos a favor de los importadores”.

Manifestó que en varios talleres con el sector importador, han trabajado en los servicios que requerían “para dar facilidades en lo que ellos necesitan y establecimos, incluso, servicios adicionales que se están dando”. Entre ellos, dijo, se acordó el tema de transparencia.

El director del SENAE comentó que para poder sacar los beneficios de un mundo globalizado, “debemos estar a la altura y por eso el proceso aduanero debe ser moderno y vanguardista”. Para ello, mencionó que se necesita una corresponsabilidad del sector que está involucrado y “que se les está prestando el servicio”.

Afirmó que todos los recursos que se reciben de esta tasa van directamente al presupuesto del SENAE como autogestión.

Por último, Andino destacó que “para que una media como esta sea considerada un gravamen, primero no debe tener las características de ser una tasa y afectar el comercio. Por eso, hemos demostrado cómo han crecido las importaciones de nuestros países vecinos”. Las exportaciones de Colombia a Ecuador, ha crecido en 24% en el último trimestre y la de Perú en 13%, por lo que considera que no hay ninguna afectación. “Nosotros no estamos cerrados, si se puede mejorar lo haremos”, acotó.

(PP)

Fuente: EcuadorTV