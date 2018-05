Jorge Dousdebes Boada presentó su libro de poesía erótica De Amores y Deseos (AUDIO)

Audio MAYO 8 - Jorge Dousdebes Boada



Obra ha sido trabajada por casi 15 años, recoge experiencias y anécdotas del autor y su entorno El escritor Jorge Dousdebes Boada, presentó su libro ‘De Amores y Deseos’, la cual es una compilación de poesía erótica con anécdotas, experiencias y vivencias personales, y de gente muy cercana al autor. De la misma forma, el poeta sostiene que con esta obra busca tratar una temática que muchas veces es omitida por la sociedad o considerada como un tabú, a pesar de que se encuentra innata en los seres humanos.

Dousdebes Boada, explicó que su libro es un trabajo en el cual ha estado inmerso por aproximadamente 15 años, por lo que decidió dividirlo en dos partes, esta obra y una publicación que saldrá en un futuro cercano: “Este es un trabajo que se ha hecho desde hace 15 años aproximadamente y responde a todo un trabajo de poesía que yo he realizado, lo he dividido en dos temáticas, la erótica y otras partes de mi afecto que voy a presentar en un futuro”.

El artista señaló que aunque el erotismo es un tema que socialmente es tratado de manera muy discrecional y considerado como un ‘tabú’, todas las personas tenemos una tendencia marcada hacia ello: “Las hormonas no se dan cuenta que las neuronas están fallando. Toda la vida tenemos esta tendencia hacia el erotismo. El erotismo no solo tiene que ver con lo sexual, es todo lo que une todo lo que junta, pero ciertamente esta poesía tiene que ver con esta parte sexual de las personas”.

Acerca del proceso creativo el escritor manifestó que no tiene una rutina establecida, sino que en cualquier momento puede pensar o recordar situaciones que le permitan plasmar su poesía: “El rato menos pensado empiezo a pensar en algo, muchas veces son situaciones vividas por mi o que me han contado, no todas son mis experiencias personales, también conjugo sueños, porque las sensaciones, sentimientos, ternura y pasión todavía existen para cualquier edad”.

El poeta explicó que su inspiración para escribir este libro nace de múltiples experiencias tanto personales como colectivas, ya que no hay una sola persona que no lo haya inspirado: “Es de amores, porque me cuentan historias y he escuchado vivencias de muchas personas, pero también es mío y ahí empatamos el amor con el deseo de toda una vida”

De la misma manera, subrayó que la intención de su libro es que las personas sientan y entiendan las diversas experiencias contadas a través de la lectura, ya que es una forma de transmitir diversas cosas: “La poesía vale o no vale si las demás personas que leen se identifican de alguna manera, ayer tuve una grata experiencia, porque una persona muy conservadora en su pensamiento me dijo, leí tu poesía y me puse a llorar”.

Para concluir su intervención, el escritor Jorge Dousdebes Boada confesó que aparte de escritor, catedrático y abogado hoy en día se dedica a la cocina, incluso ha realizado ya varias publicaciones por fuera de la poesía: “Esta es mi segunda publicación de poesía y tengo una más que ya está terminada, pero la publicaremos después, he hecho otras publicaciones de ensayo literario y cocina que es mi pasión, básicamente ahora soy cocinero, ya me he olvidado de todo lo demás”.

(PF)

Fuente: Ecuadorinmediato/Radio – El Poder de la Palabra