Gabriela Rivadeneira: "Acuerdo Nacional por la Revolución Ciudadana" surge tras varios bloqueos del CNE (AUDIO)

Audio Mayo 08 - Gabriela Rivadeneira



Explicó que tenían varios planes al ver "cómo venía el bloqueo que era una disposición directa del presidente Moreno a través del secretario de la Política a los vocales del CNE" Gabriela Rivadeneira, ex secretaria ejecutiva de Alianza PAIS, manifestó que luego de varias negativas del CNE para que les entregue la clave para poder recoger firmas y legalizarse como "Revolución Ciudadana" y luego como "Revolución Alfarista", decidieron conversar con varias organizaciones, una de ellas, fue con Acuerdo Nacional. Indicó que su director, Juan Pablo Arévalo, realizó todos los trámites del CNE y "una vez que se ha otorgado la clave a Acuerdo Nacional, realizaremos la impresión de los formularios para la recolección de firmas". Afirmó que están con miras a las elecciones seccionales de 2019.

Explicó que enero de este año el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió la primera negativa bajo el nombre de Revolución Ciudadana “porque dijo que no podíamos usarlo porque era un slogan del gobierno anterior y no se podría usar nada que sea semejantes a gobiernos anteriores o a otras organizaciones políticas”.

La segunda instancia, dijo, fue luego de su primera reunión nacional de presentar bajo el nombre de Revolución Alfarista. “Esta respuesta ya no fue solo ridícula, sino risible. Decir que no podíamos llevar el nombre de Alfaro porque era un hombre liberal y como nuestra organización es de izquierda que lucha contra el neoliberalismo no podemos llevar este nombre”, por ello se les negó, además, de otros temas de forma.

Rivadeneira explicó que presentaron cerca de 60 páginas de contestación sobre las observaciones que realizaron y hasta ahora no han recibido una respuesta. Mencionó que como ya veían “cómo venía el bloqueo, pero que además era una disposición directa del presidente Moreno a través del secretario de la Política, Miguel Carvajal, a los vocales del CNE, nosotros en la segunda reunión nacional anunciamos a nuestra militancia que teníamos un plan b hasta un plan z”.

Aclaró que muchos de estos planes no los hicieron público porque “cada que anunciábamos algo había un boicot”. Por ello, sostuvo que mantuvieron con varias organizaciones, una de ellas, fue con Acuerdo Nacional. Indicó que su director, Juan Pablo Arévalo, realizó todos los trámites del CNE y “una vez que se ha otorgado la clave a Acuerdo Nacional, hemos hecho público que bajo esa clave realizaremos la impresión de los formularios para la recolección de firmas”.

Mencionó que como una estrategia interna, varios de sus colectivos solicitaron la clave al CNE, “pero ninguna ha recibido contestación”.

Para Gabriela Rivadeneira, “este Acuerdo Nacional está relacionado con nuestro objetivo que es el proceso de la Revolución Ciudadana”. Indicó que se convocó a otras fuerzas políticas, otras organización como Alfaro Vive Carajo, “incluso, Virgilio hizo el llamado público a la militancia del partido socialista del Ecuador para poder repensar cuál es la orientación del partido frente a la disputa de poder que se viven en el país”.

Mencionó que no están distantes de Rafael Correa y “tenemos la claridad de quién lidera este proceso”. Además, recordó que hace 11 años, “cuando el país estaba en caos, fue Rafael Correa, que llegó a convocar a diferentes sectores sociales para marcar un gran acuerdo nacional que permita realmente la construcción de una agenda favorable para el país”.

Rivadeneira recalcó que hoy, también se enfrenta a una situación en la cual se debe dar respuestas a la ciudadanía. “Hay que dar una respuesta en lo económico, en lo productivo, con los pesquero, agricultores, sector deportivo y otros”, afirmó.

Sobre la acción de los trabajadores, manifestó que muchos están en contra de su dirigencia “que ha pactado con todos los gobiernos de turno, menos con el de Rafael Correa”: Recalcó que hay sectores que está reclamando y se está organizando frente a esto.

“No es que seamos los salvadores, somos una parte más de todo este conglomerado que se empieza a organizar, basado en reconocer los derechos de la constitución que están siendo vulnerados y es un rol que cae en la Asamblea, que lastimosamente ha caído en el show de la disputa politiquera”, anunció.

Rivadeneira comentó que avanzarán para ser un movimiento legalmente ante el CNE con la visión de convertirse en un partido porque “al ser un partido para nosotros es fundamental que sea de mediano y largo alcance, que pasemos el error que cometimos durante 11 años en Alianza PAIS en pensar en ser solamente una organización electoral”.

Ahora, su objetivo es “ser una fuerza organizativa real, una estructura política para la disputa de las ideas, que planté soluciones a las problemáticas de la sociedad ecuatoriana, pero también tener espacios como los que se ganan a través de procesos electorales como en las siguientes locales, son importantes, pero no nos desesperamos”.

“Queremos alcaldes, queremos prefectos, presidente de juntas parroquiales dispuestos a construir los territorios del buen vivir y una política de la decencia y transparencia”, precisó.

Dejó en claro que la puerta está abierta a todos los que quieran construir este proceso y “absolutamente cerrada para quienes han traicionado, no a personas, sino a principios. Esto no es sencillo porque en el momento más duro, nos empezamos a recontar y ven que recogemos firmas y que el gobierno está de bajada, ya hay algunitos que están buscando nuevamente entrar”.

Que tengan infiltrados, dijo, es una posibilidad y “por ello debemos seguir depurando nuestras filas”.

(PP)

Fuente: Ecuador Inmediato Radio