Juicio político: Gustavo Jalkh respeta decisión de CAL y presentará pruebas de descargo en Asamblea (AUDIO)

Audio Mayo 08 - Gustavo Jalkh



A su criterio, los están enjuiciando por haber cumplido con su trabajo y haber transformado la justicia en el país La tarde de ayer, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó el juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh, y a cuatro funcionarios más del organismo. La autoridad, de su parte, anunció que respetan la decisión y la acogerán debido a que se ha considerado que cumple con los aspectos de forma para aceptarlo, sin embargo, reiteró que acudirán al legítimo derecho a la defensa y presentarán los descargos correspondientes. A su criterio, se los enjuicia por haber cumplido con su trabajo y haber cambiado la justicia en el país.

“El CAL ha decidido que el pedido cumple con los requisitos de forma para entrar a trámite. Respetamos esta decisión, nos vamos a acoger a ella. Nosotros, de nuestro lado, tenemos el derecho de defendernos. Los asambleístas tienen el derecho a cuestionar y a plantear solicitudes de juicio político, ahora bien, creo que las competencias hay que ejercerlas con toda seriedad”, dijo.

Jalkh confirmó que aún no han sido comunicados sobre los contenidos de este juicio político, sin embargo, recordó que, en los próximos días, la información será transmitida a la Comisión de Fiscalización para que los notifique formalmente de aquello. Para Jalkh, no es preocupante, necesariamente, que tenga 47 acusaciones porque tienen claro de cuál ha sido su accionar.

“Nosotros sabemos qué y cómo lo hemos hecho. Yo creo que nos enjuician por haber cumplido con nuestras funciones, no por no haberlo hecho. Me refiero a que nosotros llegamos a transformar la justicia en nuestro país. Hacer eso no es solamente construir edificios o tener tecnología. El cambio es ético. Ha cambiado muchísimo en cuanto a la calidad de servicio, al acceso, a la cercanía. El factor humano es trascendental, se moderniza con recursos, pero se transforma con valores”, mencionó.

Según relató el Presidente del CJ, mucha gente había ingresado a la Función Judicial a dedo, sin concursos y se prestaban para un trabajo no ético. Por lo que uno de los mayores cambios es el tener una carrera judicial que involucra accesos meritocráticos, control disciplinario, y que ha habido gente que ha salido porque no estaba de acuerdo con esto y, por lo tanto, “hay gente resentida” que presenta estas denuncias.

“No es un tema de cantidad de denuncias, no me preocupa aquello, el tema es que vamos a ir a ver de qué se trata y de quién es competencia analizar lo que el Consejo ha realizado. Nosotros nos defenderemos porque tenemos derecho a hacerlo, así como es derecho o competencia de los asambleístas, en este caso Raúl Tello y Esteban Bernal, presentarlo”, dijo, alegando que acudirán con los documentos pertinentes para presentar sus descargos.

Lamentó que uno de los legisladores proponentes del juicio político no haya asistido a su comparecencia sobre el “error inexcusable” en la Comisión de Justicia debido a que su presencia, de casi 4 horas, se hicieron varias precisiones en cuanto a la supuesta injerencia en la justicia. “Incluso gente de la oposición o que no ha estado cerca de la Judicatura entendieron el tema y lo vieron claramente”.

“El asambleísta Bernal me acusa de que yo intervine en un juicio y que luego, como Presidente del CJ, procedí a la destitución de los jueces que intervinieron en esa diligencia en donde, supuestamente, intervine. Pero jamás lo hice. El 15 de diciembre del 2010 se presenta la notificación de una citación de un juicio. Yo salgo el 17 del Ministerio de Gobierno. La notificación no la recibí físicamente, pero según la ley del Código General de Proceso, intervenir significa intervenir, es decir, contestar la demanda”, remarcó.

Sin embargo, recordó que sale de dicha Cartera de Estado y que quien recibe la demanda es el ministro Alfredo Vera y la contesta. “Él se manifiesta sobre el fondo del proceso, yo jamás participé allí, por lo tanto, tampoco tengo una causal de excusa frente a lo que luego significó un proceso disciplinario años después, relacionado con aquel caso. Ni siquiera la sentencia fue contra el Ministerio de Gobierno, sino contra el Ministerio de Relaciones Exteriores, institución en la cual nunca he trabajado”.

“No había ninguna causal para que yo me excuse, al contrario, hubiera sido una omisión de responsabilidad el retirarme de un proceso en el cual yo estaba obligado –como miembro del Consejo de la Judicatura- a participar como autoridad disciplinaria”, explicó Jalkh durante una entrevista para “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio.

El funcionario recordó que, durante su comparecencia ante la mesa de Justicia, varios temas de tocaron en cuanto a las denuncias de exjueces sobre el uso del “error inexcusable” quedando claro que está en la ley ecuatoriana. “Si no les gusta a algunos, bueno, hay que reformar la ley, pero mientras sea competencia dl CJ, éste está obligado a conocer estas denuncias de la ciudadanía, de oficio, sobre el error inexcusable”.

“Decían que eso se había utilizado excesivamente, pero analizamos los casos y no había uno en el que alguien podía decir que haya existido un exceso o que tenía algún matiz político. ¿Quién tiene la competencia para revisar lo que el Concejo hace a nivel disciplinario? El Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), respondiendo políticamente a la Asamblea. Daremos explicaciones por cada uno de esos casos como ya lo hemos hecho, lo volveremos a hacer en la mesa de Fiscalización para que exista claridad de cómo se ha aplicado una figura que está en la normativa ecuatoriana”, dijo.

A decir de Jalkh, hay una acusación “nueva”, pero que no es y que tampoco tiene ningún fundamento y que es un informe de Contraloría con responsabilidades del Consejo de la Judicatura por, supuestamente, designar mal a fiscales. “La Contraloría auditó en el 2015-2016 en los procesos de selección (me parece que en esa época todavía tenían competencias de gestión), pero lo de fondo es que se determina que hay algunos fiscales que no fueron nombrados correctamente, pero lo que no se dice es a quién responsabiliza ese informe”.

“Es un informe de Contraloría que no le hacen al CJ, sino a la Fiscalía General del Estado, se habla de responsabilidades civiles, incluso, de montos por pagos indebidos, pero que no le corresponden al CJ y se glosa a funcionarios de la Fiscalía. En relación a los concursos, no se determina ninguna responsabilidad del Pleno del CJ porque el banco de elegibles de ese concurso lo manejaba Talento Humano de la Fiscalía de esa época, no el Consejo”, precisó.

Por eso, dijo, tienen una certificación que la han sacado hace pocos días, en la que la Contraloría dice que en dicho examen no se determinan responsabilidades del Pleno de la Judicatura. “Eso es obvio porque no manejábamos ese banco de elegibles”, añadió. Jalkh indicó que entiende que los asambleístas quieran darse a conocer y utilicen sus potestades de juicio político, pero deben hacerlo con seriedad.

“No se puede decir que hay un informe de Contraloría que le responsabiliza al Pleno del CJ cuando esto no es verdad. Hay funcionarios de nivel medio que actuaron mal, de la Fiscalía en donde se han determinado sus responsabilidades y nosotros tenemos una certificación que dice, claramente, que no hay responsabilidades para el Pleno del CJ”, recalcó.

La autoridad reiteró que, durante las veces que ha acudido a la Asamblea Nacional, existieron legisladores que escucharon sus pronunciamientos objetivamente, los reconocen inmediatamente porque desvirtúan cualquier duda que hayan podido generar de mala fe.

Sin embargo, existen críticas contra Jalkh por haber sido parte del gobierno de Rafael Correa. “No existe posibilidad de juzgar a alguien por haber sido Ministro o Secretario Particular de la Presidencia, ni siquiera por eventuales simpatías o amistad –que en mi criterio ha existido, respetuosa, basada en valores siempre-. Se les juzga a las personas por sus actos, responsabilidades u omisiones, no por sus apariencias siquiera”.

“Eso espero que sea el juicio político, que se diga; a ver, aquí hay un hecho, desvirtuamos; hay una duda, cumplió su responsabilidad, no lo hizo, la justicia estaba de esta manera, ahora está de otra. Eso es lo racional y esa es una exigencia del debido proceso impuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para cualquier juicio, llámese político, penal, civil, jurisdiccional o administrativo”, puntualizó.

Según dijo, de las veces que ha acudido a la Asamblea, ha percibido que hay apertura para escuchar, precisar conceptos e, incluso, cambiar de opinión. “Si alguien nos ha generado dudas, nosotros iremos y le entregaremos toda la información pertinente a todos los asambleístas de todas las tendencias. Estamos convencidos de que si hay racionalidad y análisis jurídico y objetivo, esperamos una decisión correcta. Estaremos respetando todos los pasos de este juicio político e iremos con todo respeto a la Asamblea Nacional a presentar nuestras pruebas de descargo”.

Para el funcionario, estas acusaciones y denuncias son en contra del Consejo porque el juicio está planteado contra el Pleno del CJ, por lo que también sería en contra de todos los suplentes. “En un debido proceso debe haber las responsabilidades y son individuales, supongo que habrá expedientes individualizados. No lo sé, eso ya nos explicará la Asamblea, la Comisión; pero es a todo el Pleno del CJ. Esperamos que sea planteado con seriedad, ya veremos de qué se trata en toda su dimensión y nosotros iremos con todas las pruebas de descargo y con nuestra debida defensa”.

Jalkh aseveró que no percibe un prejuzgamiento en la Asamblea, pero en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, sí debido a que las expresiones que se han vertido por parte de los evaluadores, antes y durante, no son propias de quienes se encuentran en dicho accionar.

En el caso de la Asamblea, confía en que reciba toda su información, la analice, la procese y vea que hay intereses políticos que, no por ser un juicio político, tienen que primar, sino que debe realizarse en función del cumplimiento de sus responsabilidades. “Nosotros demostraremos que hemos cumplido a cabalidad y con decencia”. (JPM)