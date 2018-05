Cantante Paulina Tamayo denuncia maltrato y amenazas de Gobernador de Cotopaxi (AUDIO)

Audio Denuncia de Paulina Tamayo



El hecho se daría en una presentación en Latacunga Paulina Tamayo, reconocida cantante del país, en un audio viralizado en redes sociales, denuncia cómo el gobernador de Cotopaxi, Héctor González, la maltrató y amenazó en una presentación que se realizó en la ciudad de Latacunga. "Nos dijeron que nos va a matar. Nos hizo como si nos fueran a cortar el cuello. Nos dijo hijos de tal y cual y olvídese que le volvamos a contratar en Latacunga". Tamayo explicó que el Gobernador se encontraba alejado, mientras que, su esposa estaba en el escenario durante el percance.

“Mientras todo pasaba la gente se acercaba a decirme: Paulinita disculpe estamos cansados de la prepotencia de esta gente”. La cantante explicó que el contrato se realizó por medio de particulares y que las autoridades acudieron como invitados. “Ellos estaban borrachos. Estaban como locos. Hasta mi sobrino que es seguridad le agredieron”.

Tamayo comentó que el problema inició porque se le pidió tomarse una foto con ella. “Solo por no tomarse una foto cuando ellos querían, esa es la prepotencia. Yo qué me voy a salir de la van si me estaba cambiando, cuando pudimos tomarnos la foto en la plaza”.

La artista explicó que nunca existió la negativa para tomarse la foto. “El Gobernador hacía señas de que iba a cortar el cuello y su mujer estaba como loca en el escenario”.

En redes sociales, seguidores de la artista expresaron su rechazo ante la actitud de Héctor González quien, hasta el momento, no se ha pronunciado. (BGV)

Fuente: Audio Paulina Tamayo/ Gobernador de Cotopaxi