Para Ministro Campana, Ecuador "debe acatar decisión de CAN y eliminar tasa aduanera"

Además, expuso que Cancillería y SENAE tienen competencia de responder legalmente al plazo El Ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, se refirió a la advertencia que entregó la Comunidad Andina de Naciones (CAN) al Ecuador para que elimine la Tasa de Servicio y Control Aduanero en 10 días que se cumplen mañana 08 de mayo del 2018. Ante esto el Secretario de Estado ratificó que el país debe acatar el dictamen de la CAN y que la Cancillería y el Servicio Nacional de Aduanas tienen la competencia de responder legalmente al plazo otorgado por este organismo.

Campana manifestó que aunque el tema lo está manejando directamente otras Carteras de Estado, pero que desde su punto de vista personal el país debería acatar esta disposición: “Ese tema lo está manejando directamente Cancillería con Aduanas, sin embargo he mencionado en varias ocasiones y con un punto de vista muy personal desde el Ministerio de Comercio Exterior siempre confiamos en que la buena imagen de Ecuador, se mantiene intacta, siempre y cuando cumplamos los dictámenes internacionales”.

El Ministro recordó que aunque esta vez la CAN emitió una sanción contra Ecuador, hace algunos meses emitió un fallo a favor del país: “Soy de la idea que siempre debemos cumplir con fallos internacionales con el ánimo de mantener muy en alto el nombre del país y continuar con nuevos acuerdos. En este caso hay un fallo de la CAN, pero quiero recordar que hace 6 meses aproximadamente, el Tribunal de Justicia de la CAN falló a favor de Ecuador”.

El titular de Comercio Exterior formuló estas declaraciones, previo a reunión con delegados para las Relaciones Internacionales de la Comunidad Andina del Parlamento Europeo.

(PF)

Fuente: Telediario – ANDES