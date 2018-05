Bolívar Armijos: Ministerio de Ambiente "debe más USD $50 millones a gobiernos parroquiales"

Realizarán plantón frente a esta cartera de Estado por el monto adeudado El presidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (CONAGOPARE), Bolívar Armijos, reveló que, desde hace dos años, el Ministerio del Ambiente debe más de USD $50 millones a los Gobiernos parroquiales por gestión del proyecto de reforestación. Explicó que el actual ministro, Tarsicio Granizo, quiere cerrar el convenio de este proyecto "y dejando la deuda". Por ello, anunció que se realizará un plantón frente a esta cartera de Estada.

Armijos manifestó que se ha convocado a una asamblea en el Parque El Arbolito, “luego iremos al ministerio de Ambiente porque se adeuda más de $50 millones a los Gobiernos Parroquiales por la gestión en reforestación con la que el país ganó un récord”, señaló.

El representante de los Gobiernos parroquiales manifestó que el financiamiento no ha sido normal y ha disminuido, sin embargo, esperan que haya una hoja de ruta para ver cómo se incrementa el presupuesto para los sectores rurales. “Por esa reforestación que se ha llevado, el gobierno entregaba incentivo, pero desde hace do años no entregan un dólar y eso ha provocado que el proyecto fracase”, afirmó.

Armijos explicó que el convenio inició en 2014 y hasta 2016 “era un proyecto exitoso”, pero hasta la fecha hubo un desfase económico por lo que no se han entregado los recursos”.

Armijos detalló que hay 823 gobiernos parroquiales que ejecutan entre tres y cuatro obras al año. Precisó que generan proyectos de agua y alcantarillado, “hacemos adoquinado, entro otros proyectos coordinados con alcaldías y prefecturas”.

Además, resaltó que Ecuador es el único caso donde hay gobiernos autónomos parroquiales en la comunidad con recursos propios para generar proyectos.

Informó que realizarán una movilización pacífica a la Plaza Grande, pero denunció que los agentes metropolitanos “no permiten que los buses ingresen a la ciudad y con la lluvia la gente no puede venir caminando”.

En cuanto a la situación en San Lorenzo, Armijos, oriundo de este sector, enfatizó que este cantón se estaba levantando económicamente, “pero con el problema del atentado existe incertidumbre de los empresarios y del pueblo”.

Considera que no solo se trata de militarizar el lugar, sino de generar producción y oportunidades laborales en la zona para los habitantes de esas poblaciones.

(PP)

Fuente: EcuadorTV