Vertientes de poesía moderna se conjugan en "Las Maravillas de la rima" de Leopoldo Cordero (AUDIO)

Audio Mayo 07 - Leopoldo Cordero



Obra literaria será presentada el 22 de mayo en Sala Benjamín Carrión El escritor ecuatoriano, Leopoldo Cordero Gutiérrez, habló sobre su libro "Las Maravillas de la rima"; el cual, describe como una obra literaria que utiliza la técnica en base a la simetría y octosílabas de cuatro versos, para aflorar coplas, monólogos amorfinos y dramas, utilizando un lenguaje picaresco. Este texto será presentado el martes 22 de mayo del 2018, en la Sala Benjamín Carrión, a partir de las 19h00.

En primera instancia, Cordero destaca la importancia de la rima y explica que con la misma se puede crear cualquier clase de texto, respetando sus parámetros: “Con la rima se hace maravillas, utilizando esto uno puede escribir cualquier clase de texto literario, obviamente poesía, coplas, refranes, diálogos, críticas, monólogos, etc. Pero siempre y cuando se haga de cuatro versos y un sentido”.

El escritor manifestó que en su obra existen dos clases de rimas, consonantes y sonantes, las cuales son sus dos subdivisiones; asimismo, explicó que se encontrarán diferentes relatos ficticios, coplas satíricas e irónicas y copas repletas de reflexión y meditación en las que se utiliza un lenguaje picaresco o sarcástico de acuerdo al tema: “Existen poetas que hacen rimas de ocho hasta veinte reglones seguidos, pero cada poeta y escritor tiene su estilo, aunque usualmente cada estrofa debe tener su rima, en la obra existen varias vertientes de la poética moderna”.

El catedrático sostiene que aunque este estilo se está perdiendo, aún existe en distintas partes del mundo muchas personas que utilizan este tipo de comunicación para expresarse: “Este estilo de escritura y literatura se está perdiendo, pero tenemos nuestros ancestros no sólo aquí sino en todo el mundo que propagan coplas y cantos con rima. En mi caso particular me he topado con ecuatorianos y ciudadanos de varios países en Estados Unidos, donde salían a tocar con la guitarra las coplas en cada pueblo, amorfinos de la Costa y de la Sierra”.

Acerca de la dificultad que existe para escribir este tipo de literatura, Cordero señala que el secreto se centra en tener un extenso vocabulario y leer mucho: “Muchas personas piensan que es muy complicado, pero obviamente todo tiene su práctica, pero el secreto es tener un vocabulario bien extenso y encontrar la palabra exacta, para eso hay una sola fórmula que es leer y leer mucho”.

Por otra parte, el escritor hizo referencia a su primera publicación, en la cual hizo una recopilación de distintos versos y rimas de varias partes del país y del mundo, que aunque no son precisamente de gente especializada cuentan con una excelente combinación: “En mi primer libro he hecho una recopilación de coplas y mensajes de gente del campo que aunque no tienen mucha educación, han dado mensajes y canciones muy bien hechos”.

Para concluir su intervención, Leopoldo Cordero invitó a todas las personas para que sean parte del lanzamiento de su libro e hizo hincapié en el significado de las rimas, ya que no todas se utilizan para enaltecer a las personas: “Con la rima se puede destruir a una personas, cuando vine en el 2012 jubilado desde Estados Unidos empecé a escribir varias coplas contra la corrupción y la situación que hemos tenido, algo hay que decir, algo hay que escribir, ya que desde la antigüedad se ha escrito alabando al ser humano, pero también se debe criticar a la delincuencia y el crimen”.

(PF)

Fuente: Ecuadorinmediato/Radio – El Poder de la Palabra