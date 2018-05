Mañana culmina plazo para que Ecuador elimine tasa aduanera

10 días dio CAN al país para que acate esta decisión Mañana culminará el plazo de 10 días que dio la Comunicad Andina de Naciones (CAN) al Ecuador para que elimine la Tasa de Servicio y Control Aduanero. Esta determinación se sustenta en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena que incide en la importación de productos del territorio de los países miembros. Y es que esta medida vulneraría el Programa de Liberación pactado entre los socios del bloque regional por medio del acuerdo, según la Cámara de Comercio de Quito (CCQ).

Mediante la resolución 1999, firmada por el secretario general Walker San Miguel el pasado 20 de abril, la CAN calificó como gravamen a la tasa a raíz de los reclamos expuestos por Colombia y Perú. Bolivia no presentó quejas. Aquello implica que desde el 10 de mayo las importaciones provenientes de esos dos países no tendrán que pagar la tasa creada por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE).

Sobre las importaciones de otros lugares la medida seguirá vigente. Así lo explicó Gabriela Uquillas, asesora aduanera de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), quien agregó que la situación podría dar paso a que países fuera de la CAN apelen a la Organización Mundial de Comercio (OMC), u otros entes, para que la tasa también les sea retirada, pues estarían en desventaja frente a Colombia y Perú.

El SENAE implementó la medida desde el 13 de noviembre de 2017 con el argumento de obtener recursos que le permitan dar un servicio de control y combate más efectivo del contrabando. La meta es recaudar alrededor de US$121 millones al año. Esa justificación fue expuesta en su momento a la CAN ante las protestas de Colombia y Perú.

Sin embargo, en la resolución el bloque regional anota que el cobro de la tasa “no corresponde a un servicio efectivamente prestado al importador; puesto que se ha evidenciado que el control aduanero no es una actividad directa y únicamente vinculada a las operaciones de importación”.

En un evento realizado este fin de semana en Guayaquil, la ministra de Economía, María Elsa Viteri, señaló que se Ecuador utilizará todos los mecanismos disponibles para respaldar la tasa de control aduanero dentro de los plazos establecidos por la CAN. Por su parte, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana dijo que de quedar en firme el dictamen del organismo regional, el país debe acatar la resolución y así honrar los convenios internacionales suscritos.

Hasta el 20 de abril el SENAR recaudó US$25 millones por concepto de la tasa, pero el destino y uso específico de esos recursos no han sido detallados por las autoridades. Uquillas indicó que al Gobierno todavía le quedan instancias legales para apelar el fallo, aunque la resolución deja pocas probabilidades para que la CAN dé marcha atrás. (JPM)

Fuente: El Telégrafo