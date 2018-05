Empresarios creen que proyecto de Ley económico que enviará Gobierno será "tibio"

Según Presidente de Cámara de Comercio de Quito, desde su sector continúan en desacuerdo ante posibles medidas económicas que se enviarán mañana a Asamblea Patricio Alarcón, Presidente de la Cámara de Comercio de Quito, se refirió al proyecto económico que se enviará el del día de mañana a la Asamblea Nacional y expresó que desde el sector productivo existe alta expectativa; ya que, esta propuesta contendría la eliminación de varios beneficios y el alza de algunos impuestos. De la misma manera, informó que aún no existe un panorama claro en el ámbito económico e invitó al Presidente Moreno a no tomar ‘medidas parche’ para esta situación.

Alarcón sostiene que el país necesita decisiones que fortalezcan el sector económico, por lo que estarán muy atentos al proyecto que será enviado mañana a la Asamblea Nacional: “El país en este momento necesita decisiones contundentes para retomar la senda del crecimiento de la economía, no es momento para medidas que incrementen impuestos, por tal motivo estaremos a la expectativa del proyecto económico que se envié del día de mañana a la Asamblea Nacional”.

El empresario expresó su desacuerdo ante posibles medidas que estarían dentro del proyecto económico: “De lo que yo pude percibir, estaban hablando de eliminar ciertos beneficios para exportadores, subir impuestos, como el IVA para el seguro de vida, además de no tomar en cuenta medidas que pueden ayudar a la inversión. No es momento para medidas tibias ni para incrementar los impuestos, pero debemos esperar a ver que se envía a la Asamblea”

De igual forma, informó que Ecuador no va a salir adelante con medidas parche; ya que el problema es conceptual y aún no se acepta que ya sobrepasaron el endeudamiento público: “A mí no me quedo claro cuál es el modelo a seguir, el presidente Moreno hablo de sacar al país adelante por medio del sector productivo y con este proyecto que van a sacar, no lo van a lograr”.

Por otra parte, el Presidente de la Cámara de Comercio de Quito, criticó la decisión de la Ministra de Finanzas, de no querer aceptar que ya se sobrepasó el techo permitido por la Constitución, para el endeudamiento público. “En la asamblea se tiene que llegar a un acuerdo político, una vez que se pasen medidas responsables, para aumentar el techo de la deuda, mientras se pasa un plan económico sostenible”.

Para concluir su intervención, Alarcón señaló que el Estado debe centrarse en trabajar y transparentar las cifras, ser más austero y proponer leyes y proyectos que fortalezcan la economía, pero de no hacerlo continuarán oponiéndose a las leyes que afecten al sector productivo: “Iremos a la Asamblea y nos opondremos si hay medidas que van a afectar a quienes representamos, pero el problema de Ecuador es que no hay una visión y trabajo en equipo dentro del Gobierno para aceptar medidas positivas”.

(PF)

Fuente: Radio Huancavilca