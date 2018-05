Tras decisión de Ecuador, diálogos de paz entre gobierno colombiano y ELN seguirán en Cuba

Cambio de sede se da luego de que Presidente Moreno anunció no seguir siendo garante del proceso El Equipo de Paz del gobierno colombiano informó que Cuba será la nueva sede para los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los cuales iniciarán la próxima semana en La Habana, con el objetivo de acordar un nuevo cese al fuego.

“El trabajo de este quinto ciclo seguirá concentrado en acordar un nuevo cese al fuego y el diseño de la participación de la ciudad, que impulsen el desarrollo de la agenda y la posibilidad de llegar a un Acuerdo Macro”, señala el comunicado.

La decisión del cambio de sede se da luego de que el pasado 18 de abril, el presidente Lenín Moreno anunció que Ecuador dejaba de ser garante del ciclo de diálogos de paz entre el Gobierno de Colombia y el ELN, debido a los continuos ataques en la frontera norte.

El jefe de Estado ordenó que no se desarrollen más los diálogos de paz entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Gobierno de Colombia, hasta que esa guerrilla no suspenda las acciones terroristas. "Le he solicitado a la canciller de Ecuador que frene conversaciones con el ELN y nuestra condición de garante de ese proceso de paz, mientras no se comprometan a dejar esas actividades terroristas".

El gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN retomaron el jueves 15 de marzo de 2018 en Ecuador los diálogos de paz con la intención de acordar un nuevo cese al fuego que despeje el camino hacia un acuerdo final. Las negociaciones comenzaron la fase pública de los diálogos de paz el 7 de febrero de 2017, en Quito.

(AEH)

Fuente: Twitter, Ecuavisa