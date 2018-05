Abdalá Bucaram Pulley denuncia campaña de odio en su contra y negó que vaya a mudarse a Miami

Además, solicitó que se realice un peritaje de redes sociales El excandidato presidencial, Abdalá Bucaram Pulley, se presentó la mañana del viernes 04 de mayo del 2018 en la Fiscalía de Guayaquil para denunciar supuestos delitos de odio, discriminación y calumnias en su contra por una serie de publicaciones y audios que circulan en redes sociales, ya que según expuso fueron inventadas por personas a las que denominó parte ‘del cartel correísta’, y de un abogado del que dio nombre y apellido. Además solicitó que se realice un peritaje las cuentas de redes sociales que compartieron esta información.

El líder de Fuerza Ecuador (FE) presentó una denuncia ante la fiscal provincial, Patricia Morejón, para que se investigara una supuesta campaña de difamación en su contra a través de redes sociales que incentivaron “falsos rumores”. Además, solicitó hacer peritajes de todas las cuentas que han compartido audios y videos difamatorios en su contra y que se pida al Servicio de Contratación Pública una certificación para que se demuestra que no ha tenido actividad comercial con empresas públicas.

Bucaram, acompañado de su padre, el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, señaló que han circulado videos y audios difamatorios contra él y su familia en redes sociales sobre una presunta próxima salida del país y supuestos negociados con instituciones públicas, lo cual rechazó. Asimismo, entre las pruebas que entregó consta un audio del abogado Víctor Silva, donde admite haber enviado los audios: “Ya detectamos una de las voces, es de un abogado Víctor Silva, quien admitió su culpa diciendo que lo hizo por ‘joda’ y por ‘jodienda’ tendrá que irse a la cárcel”.

Por su parte, Abdalá Bucaram Ortiz rechazó estas acusaciones y varios comentarios en los que se aduce que el Gobierno supuestamente le haya entregado a su familia el manejo de las telefónicas, las eléctricas y del Seguro Social, al señalar que no conoce a nadie que esté en esas instituciones públicas: “Aquí vamos a fiscalizar, no vamos a parar. Les estamos incendiando el país a la corrupción, lo que yo he hecho en diez meses desde que he llegado no lo ha hecho la oposición en diez años”.

