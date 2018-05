Esteban Melo: "Si Pablo Celi ya no era subcontralor, habría usurpado funciones"

Explica que por esta y otras razones, debe acudir a la Asamblea Nacional para que clarifique estos temas El asambleísta Esteban Melo reveló que en varias ocasiones han pedido información y documentos que avalen la designación como contralor a Pablo Celi. Sin embargo, lamentó que no haya tenido una respuesta concreta sobre su solicitud. Señaló que "si el señor Celi ya no era subcontralor, no podía asumir el cargo", por lo que considera que "lo actuado sería ilegítimo y tendría que ser anulado". Por ello, anunció la necesidad de que Celi acuda a la Asamblea Nacional para que dé su explicación.