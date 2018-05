Tras reunión con empresarios, próxima semana Gobierno concretará programa económico

Próximo martes, Ministra de Finanzas dará detalles sobre lo ejecutado entre 2 de abril y 2 de mayo respecto a avances de plan Tras una reunión con los representantes de las Cámaras, la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, informó que el programa económico se presentará la próxima semana. Indicó que las discrepancias alrededor de éste serán relegadas debido a los acuerdos que ya existen. Asimismo, adelantó que el próximo martes dará detalles sobre lo ejecutado entre el 2 de abril y el 2 de mayo respecto a los avances del plan.

El presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), Richard Martínez, señaló que, entre las conclusiones de la reunión, estuvieron la eliminación del impuesto mínimo a la renta, medida a la cual la calificó como positiva.

Hay discrepancias entre los empresarios y el Gobierno, entre ellas la eliminación del crédito tributario al impuesto a la Salida de Divisas (ISD). “Eso tendría una afectación bien fuerte en la industria local porque ésta importa bienes de capital", dijo Martínez.

Los empresarios manifestaron su preocupación por las autoridades tributarias, como del Servicio de Rentas Internas. Al respecto, la Ministra les manifestó que habrá buenas noticias en el proyecto de ley.

Martínez indicó que una de las propuestas en donde no hay acuerdos es en la posibilidad de la eliminación del crédito tributario, que actualmente se entrega para insumos, materias primas y bienes de capital que importan los productores locales.

Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, salió desilusionado de la reunión. “Se habló mucho y se dijo poco. A mí no me queda claro cuál será el rumbo ni el modelo económico que va a tomar este gobierno. No quedó claro cómo se van a subir los impuestos”.

Sobre la reunión en Washington con los representantes del Fondo Monetario Internacional, la ministra de Finanzas aclaró que le fue bien ya que hizo contactos técnicos y de asistencia para que analice, por ejemplo, sobre los criterios para evaluar el alcance de la deuda. (JPM)

Fuente: Ecuador TV