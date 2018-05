Fundación Ciudadanía y Desarrollo: "CPCCS-T se está atribuyendo funciones que no le otorgan consulta ni Constitución"

Además, subrayan que estas acciones abren camino para que, autoridades "cesadas" demanden al Estado Ante las resoluciones del Consejo de Participación Transitorio que fueron aprobadas este 2 de mayo del 2018 la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, emitió un comunicado en el cual calificó a estas medidas como alejadas del marco legal vigente y altamente discrecionales. De la misma manera, considera que esta entidad se está atribuyendo funciones que no son otorgadas ni por la consulta popular, ni por la Constitución al cesar de sus funciones a varias autoridades y en su lugar designar a autoridades encargadas.

En primera instancia, este organismo explica que los nombramientos de autoridades encargadas para la Fiscalía y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se dan por fuera de las atribuciones constitucionales, legales y del mandato del referendo del 4 de febrero, ya que ninguno de estos cuerpos normativos da al Consejo Transitorio la facultad de nombrar titulares “encargados” de ninguna institución.

De la misma manera, la fundación coincide con que la destitución del Defensor del Pueblo y la designación de una titular encargada fue arbitraria y no responde a ninguna base legal, debido a que, el Consejo Transitorio no está facultado para escoger a autoridades encargadas, y en este caso designó a una persona que es ajena a la institución, por lo que nuevamente, se estarían arrogando funciones que no les corresponden.

Por tal motivo y a criterio de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, el Consejo de Participación Transitorio se está atribuyendo funciones que ni el mandato de la consulta popular ni la Constitución le otorgan: “Bajo el argumento de que tienen ‘facultades extraordinarias’, los miembros del Consejo están actuando de una manera altamente discrecional, afectando la institucionalidad y la construcción del Estado de Derecho en Ecuador. La única facultad extraordinaria, otorgada al Consejo de Participación Transitorio mediante referendo, es la de evaluar a las autoridades nombradas por el Consejo cesado y, después de ese proceso, dar por terminadas sus funciones si así lo consideran”.

Asimismo recalcan que si bien el anexo 3 de la consulta popular fue aprobado por la ciudadanía, esto no les da a sus miembros la facultad para actuar por encima de la Constitución, los tratados internacionales y las leyes nacionales vigentes: “El mandato ciudadano no les atribuye el poder de interpretar la normativa a su favor. Advertimos que todas estas acciones abren el camino para que, en el futuro, las autoridades “cesadas” demanden al Estado ecuatoriano, tanto en la jurisdicción nacional como en Cortes internacionales, por una eventual violación a sus derechos y garantías procesales”.

(PF)

Fuente: Fundación Ciudadanía y Desarrollo