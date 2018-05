ILEGAL: "Pablo Celi fue destituido por Pólit con acción de personal N° 913, que no pudo destruir" denuncia Sabett Chamoun (AUDIO - DOCUMENTOS)

Audio Mayo 03 - Sabett Chamoun



Exsubcontralora de Gestión Interna, aclara que actual Contralor Subrogante no rompió dicho documento, sino solo su acta de notificación A finales de mayo del 2017, el aún contralor general del Estado, Carlos Pólit, salió del país y dejó la destitución del entonces subcontralor Pablo Celi, a quien, en un video, se lo observa rompiéndolo. En días pasados, este tema fue consultado al ahora exfiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, quien indicó que se demostró que ese papel era falso y que por este caso se están investigando a varios funcionarios y exfuncionarios de la Contraloría, entre ellos a la exsubcontralora de gestión interna, Sabett Chamoun. La exfuncionaria desmintió lo dicho por Baca y detalló lo sucedido, entre sus explicaciones, denunció que Celi fue cesado con la acción de personal 913 y que todas sus decisiones estarían cayendo en la ilegalidad.

Como antecedentes, Chamoun recordó que Carlos Pólit, antes del 24 de mayo, ya estaba de vacaciones y regresó para la posesión del presidente Lenín Moreno, trabajando en la Contraloría hasta el 25 de ese mes. A esa fecha, la exfuncionaria se encontraba como Subcontralora Administrativa que después cambió la nominación llamándose Subcontraloría de Gestión Interna.

Detalló que como Pablo Celi había pedido licencia y vacaciones, Pólit junto a la coordinadora de recursos humanos, Ligia Cobo, dejó instruidas algunas acciones de personal, entre ellas, los pedidos del Subcontralor y un encargo, dejando así, frente a la Contraloría a Daniel Fernández de Córdova desde el 31 de mayo hasta el 2 de junio.

“La función de Pablo Celi era la de Subcontralor General del Estado, yo Subcontralora de Gestión Interna, Daniel Fernández era una persona de carrera de Contraloría y, en muchas ocasiones, Carlos Pólit lo dejaba a él porque no es que, necesariamente, tenía que dejar al Subcontralor General. En esta ocasión lo dejó a Daniel por esos días y él fungía de Director de Responsabilidades”, precisó.

Chamoun recordó que Pablo Celi era uno de los altos cargos de la Contraloría, por lo que son de libre remoción, pero además, quien lo nombró fue el mismo Carlos Pólit, por lo que la decisión de cesarlo era completamente legal. “Él era la máxima autoridad, el doctor Pólit deja instruido, con la Coordinadora de Recursos Humanos, algunas acciones de personal, que estas últimas tienen fecha 25 de mayo de 2017”.

Explicó que las acciones de personal tienen dos casilleros: la fecha de emisión o se suscripción y la fecha en la que entra en vigencia. “Entonces, Pólit dejó muchas acciones de personal. Se ve que él ya tenía la decisión de cesar a Pablo Celi. No se lo podía cesar en ese momento porque no estaba, se encontraba de vacaciones”.

“Esta acción de personal, para que cumpla los requisitos que dice la LOSEP, debe tener la fecha de emisión, de vigencia, el cargo que va a ocupar, la partida presupuestaria, la firma de recursos humanos y la firma de Carlos Pólit, tomando en cuenta que son acciones de personal de altos cargos. Cuando son de cargos inferiores lo firmaba yo como Subcontralora Administrativa o de Gestión Interna”, puntualizó.

El 2 de junio, expuso Sabett Chamoun, Pablo Celi le había pedido al entonces Contralor interrumpir sus vacaciones, por lo que él dejó firmada dicha acción de personal. “Él ya sabía que Celi quería regresar. Después, conversando con el doctor Pólit, es que me dice que ahora entiende por qué él quería regresar justamente el 2 de junio, porque esa fecha fue cuando allanaron su casa (la de Pólit)”.

El periodista Francisco Herrera Aráuz, durante la entrevista para “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio, dio lectura al documento entregado por la exfuncionaria, tras ello, Chamoun explicó que dicho papel es una copia debido a que los originales reposan en la carpeta de cada empleado de la Contraloría y, ese departamento es el de Recursos Humanos.

“Antes de la (acción de personal) 913, está la 912 porque tiene una secuencia numérica. Como el doctor Pablo Celi estaba de vacaciones, tenía que reintegrarse a la Contraloría. Hay acciones de personal anteriores en donde a él se le dejaba insubsistente la de vacaciones. El 25 la dejó firmada el doctor Carlos Pólit –licencia y vacación que le pidió-, por eso el 31 de mayo estaba encargado Daniel Fernández de Córdova”, expresó.

Alegando además, que esta licencia y vacación que pidió Celi, las estaba solicitando hasta el 9 de junio. Pero posteriormente pide que ya no sea hasta esa fecha, sino hasta el 2 de junio, por lo que se deja insubsistente la acción de personal en la que se le concedía la licencia y vacaciones y se le realiza otra acción de personal en la que se deja insubsistente la anterior.

“Entonces, él regresa y vuelve a ocupar su puesto de Subcontralor Contralor del Estado, siendo así, él estaba subrogando al contralor Carlos Pólit. Esto hasta que él le instruye, por teléfono, a Ligia Cobo y le dice que ya proceda a dar cumplimiento con este proceso administrativo y le haga entrega de la acción de personal el 2 de junio”, explicó.

Para eso, relató Chamoun, se tenía que cesar a Celi y dejó las acciones de personal 914 y 915, que eran con las cuales se la estaba encargando de la Contraloría hasta el 29 de junio, que era la fecha en la que Pólit retornaba de sus vacaciones y licencia. “En realidad, él estuvo en tratamiento médico porque tuvo un pre infarto. Pero bueno, entonces, Ligia Cobo me tenía que hacer esa entrega una vez que procedía a entregar la 913, ahí tenía que ir a mi oficina a entregarme las 914 y 915, una vez que Pablo Celi fue cesado y que consta en el mismo video que se viralizó”.

“El 2 de junio, como este es un procedimiento administrativo que le correspondía a la Coordinadora de Recursos Humanos, yo estaba en mi oficina. Ella viene y me dice que voy a tener que ir al despacho del doctor Carlos Pólit porque ha querido entregarle la acción de personal al doctor Celi y, prácticamente, le cerró la puerta, la dejó afuera y comenzó a hacer llamadas telefónicas”, realtó.

Recordó que entró al despacho de Pólit y le mencionó a Celi que Ligia Cobo tenía que cumplir con una encomienda que le ha hecho el, en ese entonces, Contralor General, por lo cual, la hizo pasar junto con Adrián Bustos. “Ahí es cuando ustedes ven en el video que Ligia entraba, ya como experta en recursos humanos y como veía la actitud de Pablo Celi, que no quería recibir la acción de personal, ella procedió como dice la ley”.

“Con el Secretario General de la Contraloría, que en esa época era el abogado Adrián Bustos, y dos testigos más, ella estaba preparada con una acta de notificación y la acción de personal, si Pablo Celi firmaba la acción de personal 913, ya no era necesaria el acta de notificación. Hasta ese momento yo me di cuenta por qué ella (Ligia Cobo) tenía esa acta de notificación, es decir, Adrián la tenía en sus manos, porque ya había un antecedente de que Pablo Celi le había cerrado la puerta a la Coordinadora de Recursos Humanos para no recibir la acción de personal”, dijo.

Chamoun expuso que fue uno de los testigos quien filmó dicho video en donde Cobo tiene la acción de personal 913, y Bustos el acta de notificación, procediendo a dar lectura al documento. “Ustedes pueden ver en el video que yo le digo: Pablo, esta es una decisión que ya la tomó el doctor Carlos Pólit, por favor, tienes que firmarla. Él me contesta: No Sabett, no la voy a firmar. Ahí es cuando el Secretario comienza a leer el acta de notificación y el doctor Pablo Celi se la quita, la rompe, empuja a Adrián Bustos, y nos faltó el respeto a todos”.

Por ello, aseguró que Celi rompió el acta de notificación y no la acción de personal 913. “Son detallitos que la gente confunde. A mí me han dicho: pero él rompió un documento público, en realidad no tenía todavía porque en ese momento ellos estaban leyendo y después que él ya salió de la oficina, procedieron a firmar esa notificación”.

“Cuando un empleado público se niega a recibir una acción de personal, la ley suple todo este tipo de falencias que pueden ocurrir. La ley dice que tiene que proceder a hacer un acta de notificación donde se deja por sentado que se le está notificando el cese de sus funciones. Todos estos documento constan en el expediente que se comenzó a investigar en la fiscalía general del Estado”, agregó.

Sin embargo, advirtió que en la Contraloría no está la acción de Pablo Celi ni las suyas en Recursos Humanos, “pero sí estaba la 912 donde él si quiere quedarse como Contralor General del Estado Subrogante. Desaparecieron de la Contraloría (las acciones). La doctora Ligia Cobo, que dio la versión en la Fiscalía, le hicieron esas preguntas y dice: como yo era la custodia y la responsable en Recursos Humanos, trabajé el 2 de junio hasta las 18:30, ahí quedaron; pero ellos invadieron la Policía con la Contraloría, que habrá hecho el sábado, domingo…”.

“Cuando yo le pregunté a Daniel Fernández de Córdova que pasó que no ha ido a entregar el informe (en la fiscalía), me contestó: Sabett, no sé qué hacer. El doctor Pablo Celi me dice que no vaya y tú me dices que yo vaya. Yo le dije: ¿Quién es tu jefe?, ¿quién sigue siendo la máxima autoridad en la Contraloría General del Estado?, el doctor Carlos Pólit y esa disposición te la dio a ti antes de irse para que la cumplas. Uno confiaba en las personas con las que trabajaba, yo tenía en buen concepto a Daniel Fernández de Córdova, no pensé que se iban a prestar para esto”, puntualizó.

La exsubcontralora administrativa explicó que el pasado 2 de junio “doy las instrucciones, lo llamo al hermano del presidente de la República, el Licenciado Darwin Moreno que trabaja en la Contraloría como Coordinador Administrativo. Cuando uno está cesando a un compañero, primero, si es de alta autoridad, llama al Coordinador Administrativo. Le dije: Darwin, yo soy la contralora general subrogante por pocos días hasta que regrese el doctor Carlos Pólit, por favor proceda a retirarle el cargo al doctor Pablo Celi porque ya no lo puede usar, porque ya no es un empleado de la Contraloría. A reglón seguido lo llamé al ingeniero Romel Cuchaicela Celi y le dije que proceda a bloquear el sistema. Yo pensando que estaban haciendo lo que les había dicho, estaba esperando en la oficina, era ya las 7 de la noche, me voy a la oficina del doctor Celi y oh sorpresa sale y tenía a alguien cuidando la puerta. Me dice yo soy el Contralor General del Estado, por decisión propia de él porque nadie lo ha nombrado”.

En cuanto a las declaraciones del exfiscal general, Carlos Baca, quien señaló que se han forjado los documentos, dijo que “él no fue imparcial, todo le favorecía a Pablo Celi, solamente ellos sabrán a que acuerdo habrán llegado. Si hay un peritaje de documentos, donde concluye el propio perito que “los documentos en materia de pericia, que entre esos fueron mis acciones de personal que yo les entregué a ellos, dicen que tiene relación con la cadena de custodia No2017-1626, existe y se encuentra bajo custodia de la señora Mery Villaroel Ríos, encargada de Talento Humano de la Contraloría General del Estado, en cumplimiento al oficio FPP-FEPP-04-2017-o, de fecha 25 de junio de 2017, suscrito por la abogada Diana Sanchez Cruz, fiscal de la Unidad de Fe Pública No 4, en buen estado de conservación; ¿en qué momento están diciendo que están forjados esos documentos?”.

Destacó que siempre ha cuidado su imagen, ya que ha sido jueza y fiscal en Quito en el Tribunal Contencioso Administrativo. “Llegué inclusive a ocupar un puesto de ser la presidenta del Tribunal Contencioso Administrativo. Encima de que soy doctora en Jurisprudencia, en que cabeza se les va a ocurrir que una profesional de la categoría que soy, se me va a ocurrir un día amanecer y decir: Ah, hoy quiero ser la Contralora General del Estado”.

Expuso que “el doctor Baca se ha pasado todo este tiempo a estarme atacando. Al principio, porque cuando recién puso esta denuncia de Pablo Celi que todo fue desvirtuado. Dijo que yo había entrado a la fuerza”.

Chamoun comentó que regresó el miércoles 7 de junio a la Contraloría, ya que lunes y martes estuvo en Guayaquil. “Todo el mundo apoyaba a Pablo Celi. La ministra de Justicia, el exministro Navas, el país puede sacar sus propias conclusiones. Existía un informe en contra del exministro Navas que Daniel Fernández de Córdova no presentó. Yo entré el 7 con un notario y él dijo que fue de la manera más pacífica”.

Finalmente, insistió que el excontralor Celi declaró que dejó firmada las acciones 913, 914, 915. “Cesa a Pablo Celi, me deja a mí como contralora general del Estado subrogante. Todo lo que yo he presentado como pruebas, todo lo que he pedido, ha sido una total parcialidad a la Contraloría, no han sido imparciales. Cuando me hicieron la formulación de cargos, nunca fue el fiscal que estaba a cargo del caso”.

“Los documentos fueron firmados y dejados por el doctor Pólit, recién presenta su renuncia el 20 de junio, o sea que hasta el 20 de junio, les guste o no les guste, Carlos Pólit seguía siendo el contralor porque ganó el concurso”, sentenció.

Fuente: El Poder de la Palabra de ecuadorinmediato/radio