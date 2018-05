Asambleístas de Revolución Ciudadana piden comparecencia de contralor Pablo Celi

No descartan iniciar un proceso de juicio político Asambleístas del bloque de Revolución Ciudadana pidieron la comparecencia del contralor subrogante, Pablo Celi, para que aclare un supuesto incumplimiento de funciones. Los legisladores, encabezados por Esteban Melo, no descartan iniciar un proceso de juicio político. "El contralor ha incumplido con artículos de la Constitución y de la Ley de Función Legislativa, he realizado varias solicitudes de información y no han sido contestadas. El funcionario no ha tomado decisiones objetivas y técnicas", indicó.