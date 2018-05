Eddy Sánchez y Sergio Garnica: "Nos denuncian por contrato firmado antes de nuestro periodo" (AUDIO)

Audio Mayo 02 - Sergio Garnica y Eddy Sánchez



De igual manera, ambos concejales aseveraron que su patrimonio no ha incrementado y esperan que se siga el debido proceso Los concejales de Quito Sergio Garnica y Eddy Sánchez, quienes presuntamente participaron en el delito de asociación ilícita y están siendo investigados, explicaron que son demandados por un contrato con una empresa de limpieza que se firmó en 2013 y que en abril de 2014 hay un contrato complementario. "Nosotros entramos en mayo de 2014", recalcaron los ediles. Garnica sostuvo que "se nos trata de vincular en ese sentido, pero más allá de que se haya hecho en el periodo anterior, nosotros no tenemos injerencia en la parte administrativa". Sánchez, por su lado, indicó que "la Secretaria de Movilidad es el ente responsable de la administración de transporte público".

Sergio Garnica señaló que su “conciencia está absolutamente tranquila y espera que el fiscal haga su trabajo en el marco de la Ley y estamos convencidos de que va a brillar las verdad”.

Indicó que están denunciados “por un proceso de responsabilidad administrativa sobre la suscripción de un contrato y una adenda que fue antes de empezar nuestro periodo como concejales”.

Eddy Sánchez, por su parte, manifestó que se tiene que seguir el debido proceso y la presunción de inocencia, “pese a que para muchos sectores ya ha merecido un juicio”. Señaló que fueron objeto de un allanamiento a sus oficinas e, inicialmente una retención y luego un pedido de prisión preventiva, “pero no prosperó porque la jueza mencionó que no cumplía con los requisitos”. Por ello dictó medidas cautelares de usar grillete electrónico y presentación ante la Fiscalía cada 15 días.

Anunció que “cuando llegó el Fiscal nos dijo que era una investigación reservada y escuchas telefónicas en las cuales, nuestros nombres han sido citados, por lo que debíamos dar nuestra versión y responder ciertas preguntas”. Detrás de este operativo, rechazó que haya habido “todo un ejército de medios de comunicación que ya conocía el hecho”.

Sánchez recordó que cuando la Fiscalía requiere de la versión libre y voluntaria, “asistíamos, dábamos nuestra versión y salíamos, previo a una convocatoria por escrito. El allanamiento se da de manera verbal, igual que el requerimiento, cuando por último nos llamaba por teléfono y asistíamos, pero no debió haber hecho lo que hizo”.

El concejal Garnica reveló que “nos involucran media hora antes del operativo verbal llevado a cabo el 19 de abril”. Aclaró que no fueron detenidos, “sino invitados a rendir una versión libre y voluntaria”. Garnica mencionó que la denuncia es por un contrato celebrado entre la empresa de pasajeros y una empresa de aseo. “En abril de 2014 hay una adenda, pero nosotros entramos en mayo de 2014 y se trata de vincular en ese sentido. Más allá de que se haya hecho en el periodo anterior, nosotros no tenemos injerencia en la parte administrativa”, afirmó.

Además, informó que la denuncia no es solo en contra de los dos concejales, sino contra 20 personas. “Ahora los denunciados están en rueda de prensa con los denunciantes y llama la atención. De la empresa de pasajeros, somos Carlos Páez y yo miembros del directorio a quienes nos denuncian y no se explica porque solo a una persona generaron todo este procedimiento”, aclaró.

Sobre la presentación del Alcalde Mauricio Rodas ante la fiscalía para rendir su versión, Garnica mencionó que “no solo él debería rendir su versión, sino los 21 concejales, 10.260 señores que tiene la condición de postulante idóneo y los 2.300 dueños de transporte porque nos sabemos qué mismo es, si por los taxis o el tema de la compensación”.

Sánchez sostuvo que la compensación es una resolución que se adopta en el Consejo para repetir el mecanismo adoptado en 2015, pero “no implica un desembolso directo a beneficio de los transportistas de este monto, sino son pagos bimensuales previo al cumplimiento de parámetros, hoy sí, mucho más rigurosos”.

“De pronto se deja entrever que se aprobó y se hizo la transferencia a los transportistas de 20 millones. Hasta ahora ven que van por el tercer mes y no se paga lo del primer trimestre”.

Garnica expresó que “si se va a revisar cada una de las planillas del dinero entrego de la compensación, se va a determinar que muchos, por varios meses, no han recibo este monto porque no han demostrado que han cumplido con los establecido en la normativa jurídica”.

El concejal Sánchez recalcó que “la Secretaria de Movilidad siempre nos mencionaron que bajo la perspectiva de que es una inversión social y no cargar el costo al usuario, generaba un beneficio social hasta que la implementación de sistemas inteligentes se pueda desarrollar. Esto se lo hizo en 2015 y ni siquiera voté a favor porque estaba en el hospital”. Asimismo, manifestó que “la Secretaria de Movilidad es el ente responsable de la administración de transporte público, no la empresa y peor la comisión. La secretaría siempre ha ejecutado las mesas de diálogos, estudios, consultorías para formular una propuesta”.

En el caso del voto favorable, por parte de ambos concejales a la compensación en dos ocasiones, Garnica aclaró que “el fiscal debe esclarecer cuál es el delito por el que se persigue. Hemos sido llamado por varios delitos para ver cuál mismo encaja al final” y señaló que votó a favor “sobre la base de los informes no solo técnicos, sino los jurídicos”.

Por su parte, Eddy Sánchez comentó que “la Comisión movilidad es una instancia de apoyo y asesoramiento”. De igual forma, expuso que “se trató el tema de la compensación, pero luego se propuso un impuesto al rodaje, pero al no tener el apoyo político y de la población se opta por volver al mecanismo de compensación”.

“No es que nosotros son hemos incidido o hemos influenciado, son iniciativas que nacieron del Ejecutivo y nosotros las hemos procesado. La Secretaría de Movilidad es la que ha llevado las mesas de diálogo. En el primer caso que se implementa este mecanismo que fue en 2015, la concejala Daniel Chacón fue quien lideró todo 2014 porque tenía mucha más confianza con el Alcalde”, anunció.

Además, lamentó que se haya dejado pasar casi dos años “en el tratamiento de una ordenanza que hubiera permitido implementar un modelo de concesión para que puedan implementar sistema de recaudado, sistema inteligencia y otras”.

En otro punto, Garnica dijo que son 25 millones de un rubro que se retiró del endeudamiento para el Metro de Quito. “Yo choqué con el alcalde porque se hablaba de que era un ahorro y jamás lo vi así, sino la disminución de un rubro y alguien los tiene que solventar”.

Sobre el tema de limpieza de las unidades de transporte con la empresa de limpieza, ambos dejaron en claro que no tiene ninguna relación. El concejal Garnica explicó que “este es un contrato suscrito en 2013 y uno complementario en abril de 2014, yo entro en mayo de 2014. Nosotros no tenemos injerencia o capacidad en el ámbito administrativo, somos fiscalizadores y legisladores”, además, sostuvo que no conoce a los representantes de esa empresa de limpieza.

Eddy Sánchez dijo que “ni siquiera es parte del directorio de la empresa del trolebús. La denuncia que hace Cristóbal Buendía, merece respuesta de quienes estaban al frente de la gerencia de trolebús”.

“Que siga la investigación y vayan a comparecer quienes son responsables de esa adjudicación y respondan cuales son los motivos para ese adendum y demás los concejales no tenemos parte en la toma de decisiones en cuanto a procesos de licitación que se dan en cualquier nivel”, acotó.

Acerca del valor de las supuestas coimas, dijo que, según el fiscal Fabián Salazar, “es una estimativa que en el proceso se desvirtuará o se ratificará. Eso implica que los 10270 son gente corrupta que ha corrompido a funcionarios y ha dado por lo menos USD$5000 para que llegue a USD$50 millones y eso ya los mismos dirigentes han pedido ir a declarar y nosotros hemos manifestado que vayan los 10270 a declarar”.

El edil Garnica aseguró que él fue el único que advirtió acerca de la demanda de taxis en Quito, “mencionamos que no se dé ni un centavo para la posibilidad de un estudio. Luego Guillermo Abad se califica ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como veedor verificado y continuamos con ese trabajo de advertencia, de buscar transparencia en el proceso y encontramos hallazgos de posible corrupción, que de conformidad con la ley fueron entregados oportunamente el 30 de noviembre de 2017 ante el pleno del Consejo de Participación Ciudadana”.

“Hemos presentado ante el Quito Honesto, al pleno del Consejo de Participación Ciudadana, hay tanta gente que en el momento de ir a denunciar se hacía para atrás”, acotó.

Sánchez aseguró que la gente siempre quiere el camino fácil. “Hemos impulsado dos casos, el uno de un joven Miguel y ahí está procesando. Si nos dan esa información, presenten la denuncia en la fiscalía. La comisión de veeduría también ha dado sus puntos de vista”.

De igual manera, ambos concejales aseveraron que su patrimonio no ha incrementado. “Dentro del proceso de investigación se ha requerido todo lo que corresponde. Nuestra vida siempre ha sido honesta”.

“Estamos atentos y dispuestos a seguir colaborando en este proceso de investigación. Ya el daño está hecho, el linchamiento mediático ya se dio. Ahora lo que corresponde es que se dé toda la facilidad para las investigaciones de lo que considere pertinente la fiscalía y de esa manera quede esclarecido absolutamente todo”, sostuvo Garnica.

Además, Eddy Sánchez espera que respete el debido proceso y la justicia haga su trabajo. “Jamás hemos enfrentado este linchamiento mediático, que aparezcan viejos actores políticos y digan que antes era una maravilla el municipio. Es un tema que también se está manejando para las elecciones del próximo año”.

