CREO le desea "lo mejor" a Mae Montaño aunque no comparte razones de su salida

Este miércoles sorprendió la decisión de la legisladora Montaño de oficializar su salida de CREO. En horas de la mañana acudió hasta el Consejo Nacional Electoral (CNE) para entregar la documentación correspondiente.

“He tomado la decisión de empezar una nueva etapa en mi vida política, no me voy de la vida política”, señaló la legisladora e indicó que incrementará su presencia “en los barrios, no solamente en la ciudad de Quito, sino mis recorridos, a través del país, de norte a sur, de este a oeste, en todos los rincones de la patria donde tengo grandes amigos y grandes apoyos”, mencionó.

Sobre el asunto, CREO, a través de un comunicado, admitió que “Mae Montaño ha sido una compañera de lucha, una mujer inteligente y honesta, a la cual hemos valorado y de quien hemos aprendido mucho durante los últimos años, en los cuales llegamos juntos dos veces a la Asamblea Nacional”.

“Respetamos su decisión, si bien no compartimos sus razones, y le deseamos lo mejor en el camino que ha elegido”, recalcó la agrupación.

Insistió en que Montaño siempre “encontrará en nosotros amigos sinceros y leales, dispuestos a hacer una política basada en principios que trascienden entusiasmos electorales pasajeros”.

Con información de Ecuadorinmediato y CREO

