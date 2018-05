LA HORA (Quito) La economía del país se maneja a contrarreloj

Ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, hizo una gira internacional, pero los resultados aún no han sido revelados La lógica de que la mesa nunca estuvo servida, como decía el expresidente Rafael Correa, ya no sirve para que el actual Gobierno justifique los problemas económicos y sus propias indefiniciones. Ese es el consenso entre varios analistas que, además, no ven señales claras y concretas que refuercen un plan económico en la dirección correcta.