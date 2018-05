Presidente Moreno: "El canto social latinoamericano está de luto"

"Con su dulce alegría y especial amabilidad, se ganó el cariño de todos", afirmó Tras la confirmación del fallecimiento de Max Berrú, músico ecuatoriano y fundador del grupo "Inti Illimani", el presidente de la República, Lenín Moreno, lamentó su pérdida y señaló que "el canto social latinoamericano está de luto". El músico de 74 años enfrentaba un cáncer que le fue diagnosticado el año pasado.

A través de su cuenta de Twitter, el primer mandatario expresó: “nos ha dejado el querido lojano Max Berrú, fundador de Inti Illimani y su voz durante décadas. Con su dulce alegría y especial amabilidad, se ganó el cariño de todos. El canto social latinoamericano está de luto”.

Max Berrú, exintegrante y fundador del grupo chileno “Inti Illimani”, falleció a sus 74 luego que le detectaron un cáncer en 2017. El grupo musical dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter: MAX, nuestro amado Maxito, el mejor de todos nos dejó hace un ratito”.

La Canciller del Ecuador, María Fernanda Espinosa, extendió sus condolencias a su familia en Chile y Ecuador. “Una gran pérdida para el canto latinoamericano; Max Berrú notable compañero de camino y lucha. Tu compromiso y tu canto estarán siempre con nosotros. ¡Por la América unida y luminosa, que siempre anhelaste!”, expresó.

En una entrevista para EcuadorInmediato, en 2012, Berrú señaló: “quiero agradecer a Violeta Parra, a Víctor Jara, que me enseñaron a cantar cuando Violeta dice ‘yo no tomo la guitarra por conseguir un aplauso, yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso, de lo contrario no canto’, y cuando Víctor dice ‘yo no canto por cantar ni por tener buena voz, canto porque la guitarra tiene sentido y razón, pero quiero agradecer especialmente al compañero Salvador Allende, porque con su ejemplo me enseñó a ser consecuente con mi ideales”.

Fuente: Twitter – Lenín Moreno, EcuadorInmediato