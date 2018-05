Constructores piden remisión de sus deudas con SRI e IESS

Petición está ya en conocimiento de entes encargados Las cámaras de construcción piden al Gobierno de Lenín Moreno que se eliminen las deudas que mantienen con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por intereses, multas y recargos; y la exoneración del anticipo al impuesto a la renta para este año.

El pasado 5 de abril, los gremios enviaron una carta al Presidente de la República para hacerle el pedido.

Para Enrique Pita, la solicitud sí será acogida, toda vez que el Primer Mandatario conoce de la difícil situación que atraviesa la construcción ecuatoriana, especialmente, por la ya derogada Ley de Plusvalía.

"En el caso de la remisión tributaria consideramos que es lo más justo para los constructores, por varias razones. En el caso de los públicos, el Estado con el sombrero de deudor no les paga las planillas y con el de acreedor les cobra multas si no cumplen sus obligaciones con el SRI y con el IESS", precisó Pita en declaraciones para El Universo.

Asimismo, mencionó que la eliminación del anticipo al impuesto a la renta, que, según el Gobierno, se concretaría para el 2019, es necesario para este año para los constructores porque "ya nosotros debemos estar pagando para el 2018 un anticipo".

"Esto se calcula con activos que en el caso del sector son improductivos. El constructor de caminos que tiene equipo pesado y que no puede usar porque no hay contratos; el que compró un terreno y no puede edificar porque el mercado está caído. Y el artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario faculta al presidente para que reconozca la exoneración para un sector que acuse pérdidas", mencionó.

Informó que el Presidente Moreno les ha indicado que el pedido ha sido enviado al SRI.

"Tenemos confianza en que se reconozca que nuestra posición es justa por el hecho de que es una actividad que ha tenido pérdidas en los últimos tres años", mencionó.

Fuente: El Universo

(PAY)