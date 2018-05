RECHAZO: Rafael Correa reacciona a eventuales despidos: "Ahí están las consecuencias de la demagogia"

"¡Eso es una locura! ¡Peor con petróleo a $75!", afirmó sobre comentario del ex Ministro de Finanzas El ex Presidente de la República, Rafael Correa, se refirió a la declaración del ex Ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, sobre el despido de más de 50.000 servidores públicos, que tendría que concretar el Gobierno para cumplir con un ahorro de USD$1.000 millones. "¡Eso es una locura! ¡Peor con petróleo a $75!", afirmó el ex Mandatario, quien advirtió: "Ahí están las consecuencias de la demagogia".