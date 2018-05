Trabajadores marchan por empleo digno, seguridad social y estabilidad laboral

"No a la flexibilización laboral", "No a los TLC", "Abajo la corrupción", son algunas de las frases que exclaman los ciudadanos En las calles de varias ciudades del Ecuador, así como de otros países, centenares de trabajadores de distintas organizaciones sindicales se concentran, cada 01 de mayo, en conmemoración del Día Internacional del Trabajador. En Quito, la marcha avanza por la avenida 10 de Agosto y se dirige hacia la Plaza San Francisco. Cargan banderas del Ecuador, exigen estabilidad laboral, dicen no a la flexibilización laboral y piden respeto a sus derechos adquiridos a lo largo de estos años, así como un nuevo Código del Trabajo.