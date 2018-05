"Corredor humanitario ya" piden en redes para traer cuerpos de ecuatorianos y liberar a secuestrados

En el comunicado emitido supuestamente por el Frente Oliver Sinisterra, se solicita "la liberación de las personas retenidas en Ecuador y Colombia, guerrilleros, milicianos, civiles, hacer un corredor humanitario en la frontera ecuatoriana para poder hacer entrega de los cuerpos de los periodistas y los dos retenidos, miembros de la inteligencia ecuatoriana".

El documento llegó tras varios días de silencio después de que se secuestró a Oscar y Katty en una población colombiana.

En un primer momento, el grupo liderado por alias “Guacho” planteó la posibilidad de que se entreguen los cuerpos de Javier, Efraín y Paúl, sin embargo, al no contar con una prueba de vida de ellos, el Gobierno ecuatoriano decidió emprender acciones militares en la zona donde opera.

La acción militar provocó que alias “Guacho” desistiera de la opción de entrega los cadáveres a sus familiares y suspendió todo proceso. Incluso, secuestró a una pareja que, según ellos, pertenece a la inteligencia ecuatoriana.

Tomando la frase “corredor humanitario”, escrito en el documento de “Guacho”, decenas de personas, incluidos personajes conocidos y periodistas, solicitan al Gobierno de Lenín Moreno que se abra un camino ¡ya!.

Periodistas proponen #CorredorHumanitarioYa para repatriar cuerpos de personal de El Comercio; propongo que nos enfoquemos en los dos que no sabemos si viven o mueren... No son periodistas pero son ecuatorianos, visualicemos su problema. Es necesario @anniecanizares https://t.co/Qyx29k47aa

No, yo no comparto comunicados de delincuentes ni me presto para hacerles vocería. Ojalá las autoridades tengan un análisis serio del #CorredorHumanitarioYa para que el tema no se les vuelva en su contra.