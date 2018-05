SECUESTRO: Familiares de Oscar y Katty niegan que pertenezcan a Inteligencia ecuatoriana

Piden que inicien negociaciones para que regresen a casa Familiares de Oscar Villacís y Katty Velasco, secuestrados por el Frente Oliver Sinisterra, se pronunciaron tras conocer la existencia del documento emitido por alias "Guacho". Esperan que se realicen las negociaciones para que sus seres queridos regresen con vida. De igual forma, negaron que ellos sean parte de la Inteligencia ecuatoriana, como se indica en el documento.

La esperanza regresó a las familias de Oscar y Katty tras conocerse un comunicado emitido presuntamente por el grupo delincuencial de alias “Guacho”, en el que se habla de los dos detenidos.

“Los familiares todavía tenemos la esperanza de que ellos vuelvan con vida”; “Es lo que más me alegra, de saber que están vivos”; “Me alegra el corazón”; “Una prueba de vida que mi hija esté viva” son algunas de las expresiones de familiares.

Desde que se hizo público el secuestro no sabían nada de sus seres queridos.

“Las noches eran un infierno, de noche, al dormir, pienso en hija que la veo llegar, me llama me dice: mami, me abraza pidiéndome perdón”, señaló la madre de Katty.

Dicen sentirse abandonados por parte de las autoridades: “Estuvimos espera y espera todo el día, llegó las siete de la noche y nada, ya se había ido el Presidente, él en vez de dar la cara, ayudarnos, apoyarnos, nos dio la espalda”

Esperan que este documento marque el inicio de nuevas negociaciones, que permitan a Oscar y Katty regresan con vida.

Le piden, además, al secuestrados que no les haya daño, recalcando que ellos no son parte de la Inteligencia ecuatoriana como se menciona en el comunicado.

“Le pedí a Guacho que no me haga daño a mi hija, mi hija no tiene nada que ver con el problema que tiene”, precisó la mamá de la mujer.

“¿Cómo va a ser inteligencia? Mi hijo era pintor, estucador”, mencionó el padre del hombre secuestrado.

Fuente: Televicentro

