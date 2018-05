EL TIEMPO (Cuenca) Cuenca se despide del pago de pasaje con monedas

Se cancelará los 0,25 centavos únicamente con la tarjeta Movilízate A partir de hoy, el servicio de transporte público se cancela únicamente con tarjeta. Se cuenta con 300 puntos de recargas y ocho de personalización para los grupos de atención prioritaria y tarifa normal, para que puedan acceder a los beneficios que tiene este dispositivo electrónico, como el viaje de gracia.

No encontrar la cantidad justa para pagar el pasaje, esperar por el vuelto o evadir el pago colocando arandelas u otro objetos, ya no será un problema en Cuenca, pues desde hoy la ciudadanía se despide de esta modalidad de pago y cancelará los 0,25 centavos únicamente con la tarjeta Movilízate.

A diario en las 475 unidades de transporte, se efectúan unas 400.000 transacciones. Hasta la semana anterior se distribuyó un total de 350.000 tarjetas; a esta cifra se suman las 70.000 tarjetas Urbania que están ya en funcionamiento en la ciudad.

Para la usuaria Martha Auquilla, el uso de la tarjeta facilita el ingreso al bus, pues “a veces no tenemos los 0,25 centavos justos y ponemos un dólar. Esperar el cambio es un dolor de cabeza y a veces no logramos recoger el vuelto hasta llegar al destino”. Hay quienes también rechazan la medida, como Clever Aucatoma; menciona que si la tarjeta se pierde o se daña “no podremos subir al bus. No nos están dando opciones”. Por su parte, el presidente de la Cámara de Transporte, Leonardo Albarracín, se muestra positivo ante el cambio, debido a que los transportistas registraban pérdidas diarias por la evasión de pasaje, considera que es un paso importante y pide el apoyo de la ciudadanía.

Hay cuatro tipos de tarjetas: la roja, para la tarifa regular; la gris, para los turistas; la azul, para los estudiantes y la amarilla para las personas de la tercera edad y con discapacidad; su costo es de 1,75 dólares. Se cuenta con 300 puntos de recarga distribuidos en la ciudad, además ocho puntos para personalización, que es un requisito indispensable para el cobro de la media tarifa, y opcional para la tarifa regular. Con la tarjeta personalizada se garantiza el cobro de la media tarifa durante los 365 días del año.

Los lugares para personalizar la tarjeta son las centrales de transferencia de El Arenal y la Terminal Terrestre, las oficinas del Consorcio SIR Cuenca ubicadas en la calle Capulíes y Moye; en ETAPA de la calle Gran Colombia; compañía UNCOMETRO en Uncovía, Farmasol del mercado Veintisiete de Febrero y de la avenida González Suárez; y en el Centro Comercial Nueve de Octubre. La atención será permanente en todos los puntos descritos para tarifa normal y diferencial. Albarracín destaca que la personalización tiene beneficios para quienes pagan la tarifa regular, pues, en caso de pérdida o robo, a través de una denuncia se puede bloquear la tarjeta y recuperar el saldo.

El 3 de mayo del 2017 en sesión del Concejo Cantonal se aprobó el uso exclusivo de la tarjeta electrónica para el pago del pasaje en el transporte público y desde inicios de 2018 se hizo un proceso de socialización y entrega gratuita de estos dispositivos. (I)

Controladores operarán siete días en las unidades de transporte

Durante siete días, los controladores de los buses volverán a trabajar en Cuenca, con el objetivo de que los usuarios se adapten al uso exclusivo de la tarjeta electrónica para el pago del pasaje de transporte urbano; hay la posibilidad de que el tiempo de apoyo se extienda, dependiendo de cómo funcione este nuevo método. Así lo dio a conocer el gerente de la Empresa de Movilidad, EMOV, quien señaló que esta nueva forma de pago es cómoda para los usuarios, pues ya no deben portar monedas y se cuenta con un pasaje de gracia en caso de olvidar la recarga de la tarjeta. Para los grupos de atención prioritaria existen dos pasajes de gracia.

El Presidente de la Cámara de Transporte mencionó que cuentan con el apoyo de las entidades municipales y de los compañeros del gremio para facilitar este proceso a la ciudadanía. Adicionalmente, se aseguró que habrá personal que se suba a las unidades de transporte para recargar las tarjetas de los usuarios, con la finalidad de reforzar los puntos existentes en tiendas y comercios a lo largo de las rutas de bus. Cuenca fue la primera ciudad del país en implementar la caja común dentro del transporte urbano y ahora se convierte en la pionera al poner en funcionamiento el cobro del pasaje exclusivamente por medio de una tarjeta electrónica. Casi un año, a partir de la aprobación de la ordenanza, tomó implementar por completo el uso exclusivo de la tarjeta electrónica, dejando atrás las monedas. (I)

DATOS

>Personalización. Hay ocho puntos de personalización de las tarjetas que estarán habilitados para los usuarios de tarifa normal y diferencial.

>URBANIA. Los ciudadanos que tengan la tarjeta Urbania podrán seguir usándola; sin embargo, no tendrán el pasaje de gracia.

>Recargas. Hay 300 puntos de venta y recarga de la nueva tarjeta Movilízate, además habrá personal que suba a las unidades de transporte para facilitar lo concerniente a la recarga.

FRASES

"Pedimos a los usuarios colaborar con este nuevo sistema" Leonardo Albarracín Presidente de la Cámara de Transporte "Esta nueva forma de pago es cómoda para los usuarios" Adrián Castro Gerente de la EMOV