Expertos colombianos analizarán situación en frontera norte de Ecuador

Cita se desarrollará próximo jueves en ESPOL La Prefectura del Guayas realizará el Congreso Internacional de Seguridad para analizar la situación de la frontera norte. La cita con los expertos colombianos se desarrollará este jueves 3 de mayo en el auditorio de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), campus Gustavo Galindo de La Prosperina.

En la reunión, que se desarrollará desde las 09h00 hasta las 16h00, participarán expertos del vecino país, quienes abordarán el tema: 'El conflicto colombiano, las secuelas en Ecuador y un proceso de paz incierto', a través del cual compartirán con nuestra población sus experiencias y conocimientos sobre el conflicto armado con las FARC.

Los expositores serán: Camilo Gómez Alzate, ex alto comisionado de la paz en el Gobierno de Andrés Pastrana, ex secretario de la Presidencia y ex candidato a la Vicepresidencia de Colombia.

Camilo Ospina Bernal, ex ministro de Defensa en el Gobierno del presidente Álvaro Uribe y ex embajador en la Organización de Estados Americanos (OEA).

Almirante Rodolfo Amaya, ex comandante de la Armada de Colombia con amplia experiencia en la zona de la frontera con Ecuador. Y, Gloria Ramírez, asesora de Presidentes en Comunicación Estratégica. (JPM)

Fuente: Prefectura del Guayas