José Serrano ante violencia en frontera: Desde cárceles "están dando "órdenes" nuevamente"

Insiste en que Ecuador debe "retomar el control" en las prisiones El exministro del Interior y actual asambleísta, José Serrano, lamentó que no existan más noticias sobre el secuestro de Óscar Villacís y Kathy Velasco, la pareja ecuatoriana secuestrada por alias "Guacho", y el paradero de los cuerpos del equipo periodístico de diario El Comercio. Desde su punto de vista lo primero que el país tiene que hacer es retomar el control de las cárceles porque "desde ahí están dando ‘órdenes’ nuevamente".

“Una semana más sin noticias del paradero d nuestros compatriotas secuestrados y de cuerpos de nuestros periodistas... alias Guacho libre y ola de pánico de bombas en el país... 1ro q debemos hacer es retomar el control de las cárceles, desde ahí están dando “órdenes” nuevamente”, escribió el Exsecretario de Estado.

Cabe recordar que en días pasados, la Policía Nacional reveló que investiga un supuesto nexo de Villacís Gómez con el grupo narcodelictivo, comandado por "Guacho", Frente Oliver Sinisterra.

“Este terrorista no ha tenido una comunicación, como es su característica habitual. No se ha comunicado como normalmente, de forma eventual, lo hacía. No conocemos, desde hace algún tiempo, aquello, pero se está trabajando con las unidades de Inteligencia, coordinadamente con Colombia”, indicó el director de Inteligencia de la Policía.

Asimismo, este día se conoció, a través de un nuevo comunicado del Frente Oliver Sinisterra, que solicita la liberación de las personas de este grupo, las cuales se encuentran detenidas en Ecuador, así como hacer un corredor humanitario en la frontera para entregar los cuerpos del equipo periodístico de El Comercio que fue asesinado, así como la pareja secuestrada, la cual afirma, son miembros de la Inteligencia ecuatoriana. (JPM)

Fuentes: Twitter – medio colombiano RED