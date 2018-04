ANDES (Quito) Ecuador más preparado para enfrentar desastres tras el 16A de 2016, dice ministra Ocles

Se garantiza que distintas entidades estatales coordinen y sepan cómo responder de acuerdo a tipo de emergencia

La secretaria de Riesgos de Ecuador, Alexandra Ocles, dijo que inmediatamente después del terremoto del 16 de abril de 2016 Ecuador se preparó para afrontar desastres naturales y que con el Plan Nacional de Respuesta se garantiza que las distintas entidades estatales coordinen y sepan cómo responder de acuerdo al tipo de emergencia, sea un sismo, una inundación, o una erupción volcánica.

La prevención es un eje fundamental para lograr que la ciudadanía sepa cómo actuar en caso de alguna emergencia, afirmó Ocles en entrevista con Andes.

¿Está el país preparado para un desastre natural como el que vivió el país el 16 de abril de 2016, siendo un país de alto riesgo sísmico con volcanes activos?

En los últimos años Ecuador ha hecho un esfuerzo importante en poder consolidar una política pública de gestión de riesgos, tal como lo plantea la Constitución en los artículos 389 y 390, establecer todo un sistema nacional descentralizado de gestión de riegos que permita la acción conjunta desde las distintas instituciones a partir de los diferentes niveles de gobierno. Eso ha generado que el Gobierno tenga que ejecutar una serie de acciones que fortalezcan este sistema y permitan una articulación adecuada en el marco de la respuesta, no solo en respuesta porque eso podría verse como una política coyuntural y la política de gestión de riesgos va más allá y tiene que ver con la preparación, la prevención, la respuesta y con la recuperación. La respuesta es una parte de toda esa política pública que se tiene que desarrollar con una serie de herramientas que se han venido desarrollando estos últimos años.

Sobre todo a partir de las lecciones aprendidas o de eventos peligrosos que nos han marcado la vida como país, la erupción del Cotopaxi en 2015, el terremoto de abril 2016 y el periodo invernal 2017, estos tres eventos han marcado la acción y la intervención del gobierno nacional y dejan lecciones que recogemos como institución para transformar nuestra acción fortaleciendo este sistema.

¿Cuál fue la lección aprendida tras el sismo del 2016 y que políticas se establecieron en lo adelante?

Creo que todos los eventos nos dejan lecciones y hay que asumirlas porque son eventos distintos, el 16 de abril es como el evento más fuerte que conmociona a todo un país, hay una serie de aspectos que no se contaban por ejemplo, para ese momento los planes de contingencia típicos para la intervención no pudieron ser aplicados. Por eso en las primeras horas había un desorden en la respuesta, el tema del rescate, el no saber cuándo entran las maquinarias para mover los escombros, todo un momento complejo debido al shock, al momento emocional, nunca nos imaginamos vivir un sismo de esa magnitud tal vez. Después hay ya una organización, una intervención estatal muy fuerte para poder enfrentar el tema de forma adecuada y vivimos la presencia de los distintos ministerios en territorio.

No contábamos con un Plan Nacional de Respuesta, ahora esta herramienta técnica permite activarnos de mejor forma, a partir de las competencias de cada una de las instituciones que hacemos parte del sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos, organizar esa respuesta de forma adecuada y saber cuál es el momento exacto de intervención de cada una de las entidades.

El Plan recoge todo los elementos de coordinación, de ubicar cómo reaccionar frente a un sismo o intervenir frente a una erupción volcánica, porque cada uno de los eventos peligrosos tiene matices absolutamente distintos, y hay que dar una respuesta de cada uno de ellos, de acuerdo a esos matices y condiciones.

¿Cómo se plantea para casos de inundaciones, ya está determinado con claridad el rol de cada institución estatal?

El plan permite saber a cada uno sus niveles de intervención, y además a eso se le acompaña el manual del Comité de Operaciones de Emergencia, que también está actualizado y que también recoge las lecciones aprendida de estos tres momentos fuertes. Implantar los COE y el plan dice cómo y qué hacer.

¿Cuáles son las acciones de prevención que se realizan en las zonas costeras?

Hay varias acciones: una, la consolidación de los comités comunitarios de gestión de riesgos, que se organizan en cada barrio, en cada comunidad, así la gente logra articularse frente a un tema común, que les permite organizarse internamente y saber que en el caso de una inundación, están identificadas sus rutas de evacuación que es una de las tareas que tiene el comité, saben cómo responder, que hacer y cuáles son las zonas seguras de forma comunitaria.

Consideramos que a partir de lo individual para llegar al espacio comunitario es vital para salvar la vida de la gente y los comités son quienes primero responden, en el caso de una inundación, los primeros que se activan son los ciudadanos, por eso hay que darles las herramientas para estar preparados. En un segundo momento llegamos las instituciones, las operaciones de rescate y de asistencia comunitaria que hay que entregar pero el comité es nuestro principal aliado en el territorio, es un tema que está conformado.

Para la prevención también están las campañas comunicacionales, por ahora salimos en redes, esperamos salir por los medios de comunicación hemos diseñado un persona que se llama Mia la mochila que nos cuenta en cada caso, que es lo que hay que hacer frente a una inundación, o un sismo y ella nos invita a que trabajemos en los mecanismos de prevención interna, en la familia que es otra herramienta que también se ha venido desarrollando, los planes familiares de emergencia que le permiten saber qué hacer en caso de un sismo, tener la mochila de emergencia que no tenemos en nuestras familias, debe implementarse.

Todo esto está trabajado por nuestros equipos en el territorio 24 horas y 7 días a la semana para responder de acuerdo a las emergencias que se presentan.

¿Cada cuánto se realizan esos simulacros?

Los simulacros permiten modelar nuestras capacidades institucionales y saber nuestra capacidad de respuesta y al de la ciudadanía se desarrollan cada seis meses, el último fue el 31 de enero de 2018 y contó con la participación de aproximadamente 100 mil personas de institución públicas y educativa y ciudadanos comunes que se activaron y participaron activamente, fue un simulacro costero que involucró a cinco provincias del litoral y fue buen ejercicio interesante y fue como el examen final porque ya antes veníamos trabajando en cada uno de los cantones, preparando este gran simulacro.

En los próximos meses se prepara un simulacro más institucional para saber que nos corresponde en el marco de cada competencia en caso de un sismo, una erupción, una inundación y estar listos, por ello al necesidad de contar con una plan de respuesta, Ecuador era de los pocos países de América Latina que no contaba con esta herramienta y que hoy ya lo tenemos, empezaremos una jornada de capacitación a autoridades para que sepan cómo usar el Plan en el caso de una emergencia.

¿Se requiere insistir en la prevención y tomar conciencia del entorno donde vivimos?

Tomar conciencia y asumir que vivimos en zona de alto riesgo hay que tenerlo claro, aprender a convivir con eso como lo hace Chile, Japón, otros países, el mejor ejemplo es lo que ha pasado en Tungurahua en donde las poblaciones que están alrededor del volcán aprendieron durante estos 18 años a convivir con el volcán, en prevención, lo que hay que tener en caso de erupción, todo hay que recogerlo, hay un ejercicio desarrollado por el Ministerio de Educación que ha implementado protocolos al interno de las unidades educativas y saben qué hacer en caso de sismo y de erupción volcánica.

El lado educativo es vital, cuando piensa que a los niños les enseñan sobre volcanes, podamos dar en ese mismo espacio unas medidas de prevención. Si pasa una emergencia que nos encuentre fortalecidos para responder. La gente no puede asumir que no va a volver a pasar, la naturaleza es tan impredecible, nos da sustos y frente a eso hay que estar preparados y la ciudadanía tiene corresponsabilidad.

¿Estamos mejor preparados para un sismo o un desastre natural de magnitud?

Diría que sí que hay un mejor nivel de conciencia de la ciudadanía entorno a la gestión de riesgos, un nivel más a flor de piel de lo importante que es todavía trabajar en prevención, creemos que aún nos falta tarea, tenemos largo recorrido sobre todo con la ciudadanía, pero hay un esfuerzo institucional que nos permite decir, y le decíamos al presidente Moreno, que sentimos que estamos listos para dar una respuesta efectiva en el caso de una emergencia, falta hacer este cambio de chip de la ciudadanía, porque muchos creen que como ya pasó no volverá a ocurrir, y es posible que pase en 100 o 150 años pero eso nunca se sabe, no se sabe con la naturaleza, por tanto, preparamos a la población para estar prevenida, y nos preparamos nosotros. Por eso es tan importante la evaluación del post desastre para saber que no hicimos, para recoger esos insumos y preparar mejor nuestro protocolo y líneas de acción en territorio en caso de una emergencia.

¿Qué falló el 16 de abril de 2016 a su criterio?

Lo que se dejó de hacer creo que fue, no tener estructurado este plan que hubiera permitido saber cuándo entran los equipos de búsqueda y rescate, cuando solicitamos que esos equipos que llegan del exterior ingresen y teníamos en Manabí especialmente la presencia de muchos equipos de este tipo sin tener la posibilidad de intervenir porque habían otros, había demasiados, todavía no teníamos clara conciencia de lo que se necesita al llegar a una zona de desastre que ya está absolutamente deprimida. Pero hay una mejor preparación y capacidad de parte de los equipos técnicos también y eso es importante porque al final del día lo fundamental es salvar la vida de la gente y frente a eso no podemos escatimar ningún tipo intervención ni de recursos.

En este contexto que el país vive, amenazas de bomba se propuso en la Asamblea que se incrementen las seguridades en lugares públicos, en estadios y conciertos, ¿se van a implementar estas medidas?

Este es un tema nuevo para el país lo que vive la frontera norte, y requerimos contar con una serie de medidas de seguridad que permitan que la gente pueda por un lado no dejarse amedrentar que es importante, no podemos bajar los brazos frente a una situación compleja. Segundo establecer medidas mínimas de seguridad que permitan que en estos escenarios donde hay mayor concurrencia de gente podamos sentirnos seguros, en eso se está trabajando y nosotros que estamos atendiendo a personas desplazadas de la explosión del 27 de enero, hemos tomado medidas de seguridad para nuestros funcionarios que están en territorio y que necesitan trabajar con cierta tranquilidad por estar prestando un servicio a los ciudadanos que por distintas situaciones están siendo desplazados y albergados en algunas zonas de Esmeraldas.

Hay que discutir en el Consejo de Seguridad hemos puesto arriba de la mesa, la necesidad de contar con estas normas y podamos capacitar a nuestros funcionarios y a la ciudadanía en las medidas que van a ser importantes de aquí en adelante.

