EL UNIVERSO (Guayaquil) Sobreviviente del deslave en la vía Baños-Puyo: Llovía cuando sentimos el agua y lodo sobre nosotros

Ella era parte de las 31 personas que iban en bus de cooperativa Huambaló, que quedó atrapado entre dos derrumbes a la altura de El Placer

“Le pedí a la Virgencita (del Rosario de Agua Santa) que no me dejara morir porque mis siete hijitos se iban a quedar huérfanos, me quedé atrapada en medio del lodo que me cubrió hasta las rodillas, pero así pude salir a pesar de los golpes que tuve en diferentes partes”.

La que habla es Gloria Yépez, de 39 años, quien era parte de las 31 personas que iban en el bus de la cooperativa Huambaló, que quedó atrapado entre dos derrumbes a la altura de El Placer, parroquia Río Verde, en la carretera Baños-Puyo.

La mujer viajaba con su hija de 4 años cuando ocurrió la tragedia, que dejó dos muertos y varios heridos.

Contó que salieron a las 08:00 del sábado desde la unidad educativa Cotaló, en Pelileo, con el fin de ir al zoológico de Baños para que los niños de primero de inicial conozcan a los animales. Como llovía no ingresaron y fueron a misa al santuario de la Virgen. De allí decidieron irse a dar una vuelta por Río Verde.

En el trayecto veían que llovía torrencialmente y decidieron regresar. Fue cuando los sorprendió el primer derrumbe.

“En ese momento todos avanzamos a salir por las ventanas, estuvimos ensangrentados y enlodados porque el agua con lodo que bajaba de la montaña se iba por encima del bus. Ahí gritaron ‘baja otro aluvión’ y corrimos”, dijo Yépez.

María José Pérez, de 23 años, y su hijo Dominic, de 4 años, no pudieron salvarse.

En el coliseo de Cotaló se levantó la capilla ardiente con los féretros.

Mientras, maquinaria del Ministerio de Obras Públicas limpiaba la carretera Baños-Puyo, donde se registró el deslizamiento de tierra. (I)