ANDES (Quito) Organismos de DDHH sugieren firmeza y serenidad en el abordaje de la violencia en la frontera norte

Advierte un escenario preocupante si se prioriza una lógica militarista por sobre acciones de carácter social

Guayaquil, 29 abr (Andes).- Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Ecuador, advierte un escenario preocupante si se prioriza una lógica militarista por sobre acciones de carácter social en la zona de frontera. En entrevista con esta Agencia, el activista ofrece sus puntos de vista.

Como resultado de los últimos acontecimientos violentos en la frontera con Colombia ya se han producido familias desplazadas, ¿qué acciones se deben desplegar para apoyarlos?

Efectivamente, organizaciones de Derechos Humanos de Ecuador compartimos con otras similares de Colombia información y monitoreamos, especialmente las acciones que desarrollan los gobiernos desde el principio de este episodio de crisis, porque los efectos del conflicto colombiano en territorio ecuatoriano tienen larga data. Creemos que hay una necesidad de considerar a la población desplazada interna bajo protocolos que estén diseñados para esa circunstancia, pues no es lo mismo un desplazamiento interno producto de un desastre natural comparado con las motivaciones de violencia.

Hay un tema urgente que precautelar, sobre todo la seguridad de las familias desplazadas internas, que hay no solo en Esmeraldas, ya desde febrero habíamos detectado el desplazamiento de 150 familias en sectores de la provincia de Carchi (Sierra norte).

¿Cuáles son esos protocolos que se deben aplicar en estos casos?

Primero, tener claro un registro del origen de estas familias, sus condiciones socioeconómicas, hay que tener claro de que hay gente que provocó la huida de esta gente, que son organizaciones criminales que provocan su desplazamiento. Eso hace que ellos tengan una vulnerabilidad especial que debe ser cubierta por el Estado, no solo brindar cobijo, alimentación, sino protección que es importante sin que eso caiga en condiciones de privación de libertad.

El abandono de las zonas de frontera ha sido un problema de varias décadas y eso ha provocado que ciertas familias dependan económicamente de actividades ilícitas delictivos, ¿cuál debe ser la estrategia para potenciar estas zonas vulnerables?

Recientemente hicimos pública un comunicado de la alianza de organizaciones de defensa de los derechos humanos de Ecuador denominada Frontera Viva, que plantea una disyuntiva en la que se encuentra la sociedad ecuatoriana y es a propósito de aplicar una opción militar exclusiva lo que traería terribles consecuencias en materia de derechos humanos y seguridad a propósito de lo que ha ocurrido hace seis décadas en Colombia, donde ha sido el elemento militar el que ha predominado y como principal muestra de lo fallido de esta opción es el Plan Colombia.

La otra vía -y es por donde nos inclinamos o promovemos las organizaciones de derechos humanos- es que haya una suerte de mirada de la seguridad y la soberanía a partir de la paz, que nos llevará a un terreno donde la acción de los aparatos de seguridad debe ir acompañada por una fuerte institucionalidad del Estado que ha estado históricamente ausente del cordón fronterizo y que puede conducir a la población a tener una opción de vida que no sea involucrarse en actividades ilícitas, es importante brindar salud, educación, institucionalidad a la población que ha estado a la buena de Dios, valiéndose de lo que tiene a la mano para sobrevivir. Entonces ahí tenemos una carencia que debe ser inmediatamente cubierta y obviamente logrando la participación del otro lado de la frontera, que ha estado ausente en poblaciones de Nariño, Tumaco y Putumayo.

Usted tocaba el aspecto militar, justamente los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos. ¿Usted cree que ese convenio va en ese sentido?

Recordemos el anterior compromiso que tuvimos como Estado con el gobierno norteamericano (Base de Manta) a propósito del Plan Colombia que nos dejó secuelas de daños humanos y ecológicos al sector fronterizo. Recordemos las fumigaciones con glifosato de manera indiscriminada, incluso también en territorio ecuatoriano sobre todo cerca a poblaciones. No le veo mayor beneficio, es más esta relación provoca y detona alarmas a propósito de las consecuencias que deja el gobierno norteamericano en la lucha contra el narcotráfico a nivel mundial.

¿Se refiere, por ejemplo, a lo que sucede en países como Colombia y México donde la violencia ha dejado secuelas dolorosas?

Efectivamente, ese es el principal problema que esa fórmula militarista tanto en Colombia y México daña especialmente elementos fundamentales de la convivencia en materia de derechos humanos. Allí tenemos dirigentes sociales ejecutados y desaparecidos, organizaciones de la sociedad civil en estado de miedo, todo el ambiente de miedo que genera esta situación. La violencia siempre trae más violencia y es una espiral que se expande haciendo que incluso los actores que están por fuera del combate, por así decirlo, incluyendo la población se vean afectadas. Entonces vemos el número de periodistas en Colombia y México que han sido ejecutados, secuestrados y demás violaciones a derechos humanos que es enorme y va en incremento.

Nosotros como organismos de Derechos Humanos detectamos que el número de desplazamientos y refugiados que llegaron desde Colombia a partir de diciembre de 2016 se ha incrementado a partir de la vigencia del acuerdo de paz en ese país, es decir es el efecto de la política militar.

¿En Colombia hay siete bases estadounidenses y por qué no se ha solucionado el problema de la violencia relacionada al narcotráfico?

El Ejército colombiano es el mejor armado de la región incluso por sobre países con mayor presupuesto, es decir es un país con enorme gasto militar a propósito del tema del narcotráfico. Por eso considero que Ecuador debe estar sereno frente a esta situación pero también con una tarea casa adentro muy rigurosa, porque el narcotráfico está también dentro. Esto no es una cosa que nos viene de afuera, el narcotráfico es una problemática que ya la hemos tenido desde antes incluso de la instalación de la Base de Manta y ese fenómeno persistió luego de la retirada de esa base. El problema del narcotráfico es la tremenda corrupción que genera, hay que ser rigurosos en esa mirada y transparentar realmente lo que estamos construyendo como Estado.

En esta situación de violencia cómo se debe manejar la información para no generar intranquilidad en la sociedad?

Consideramos que la información es la primera víctima dentro de un conflicto armado y lo hemos vuelto a sufrir ahora. La escasa información y el torpe manejo del gobierno, especialmente del exministro del Interior (César Navas) ha sido la que nos ha mantenido en vilo en cuanto a los secuestros y al manejo de la crisis. No hay una sensación de seguridad que emane de parte del gobierno, todo lo contrario hay nerviosismo y acciones erráticas. Se dice que en estas situaciones de crisis nos desnudamos de lo que somos, bueno ahí hay un gobierno superado por una situación y lastimosamente nosotros estamos atrás.

¿Por qué no se han podido traer de vuelta los cuerpos de los tres periodistas asesinados y a la pareja de secuestrada en poder de grupos armados en Colombia?

Parecería ser que nadie gobierna esa zona, parecería ser que ni el Estado colombiano ni ecuatoriano tienen un control exhaustivo sobre esa zona, a tal punto que no podemos traer esos cuerpos. Tenemos muchas dudas con relación a eso, es la prueba de un delito los cuerpos, es decir con ellos podemos tener certeza de las condiciones en las que murieron estas personas y eso es una prueba fundamental que deben traer. El gobierno de Ecuador no puede esperar sobre el paradero de estas personas a las que busca, pues el gobierno colombiano tiene enorme experiencia en esto. Es insensato pensar de que no podemos tener todavía un paradero, deben haber operaciones exhaustivas sobre esa región, que tampoco que son inexpugnables, ni inéditas, es decir hay mecanismos y tecnología que se pueden utilizar para eso. Es imposible pensar que estemos de brazos cruzados esperando que nos entreguen por buena voluntad los cadáveres, eso tiene que ser una acción proactiva que al menos no la vemos hasta el momento.

En redes sociales la gente ha expresado una percepción de que a la pareja de secuestrados se la ha dejado abandonada

Absolutamente. Ahora vemos a estas familias reclamar por esto y a un gobierno que las ve por encima del hombro. Cómo es posible esta indiferencia, que estas familias vayan a suplicar que haya paraderos, esto debe ser una acción urgente para devolver a esas personas. Esto no puede quedarse con una explicación de que están del otro lado de la frontera. Esto no cabe, eso no es una explicación que llene las expectativas de un ciudadano normal.

¿En todo caso como organismos de Derechos Humanos qué mensaje le da al gobierno y a la sociedad ecuatoriana para no desbordar esta crisis?

Serenidad, que no se contrapone a la acción vigorosa para no dejar en la impunidad estos graves hechos. Esto debe ser a partir de un gobierno que gobierna una crisis. Una serenidad que haciendo uso de las atribuciones que le permite la ley disuelva este problema. No hay cabida para expresiones emotivas que van a generar incluso ánimos vengativos. Estamos dentro de un Estado de Derecho y esto tiene que resolverse dentro de esos parámetros, a unas fuerzas armadas a las cuales le confiamos que traigan a las personas secuestradas y los cuerpos de los periodistas cruelmente asesinados.