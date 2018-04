Problemas económicos impiden que Liga de Loja juegue con América de Quito

Equipo se encuentra suspendido por deudas a exjugadores y ni siquiera viajará a la capital Liga Deportiva Universitaria de Loja (LDU-L) informó que este sábado no se presentará a jugar frente a América de Quito por el torneo de la Serie B, debido a serios problemas económicos que atraviesa el equipo. Franklin Moya, presidente del club, reconoció que el equipo está suspendido a causa de la deuda con ex jugadores y al no contar con el dinero necesario para cancelar esos haberes se decidió que el plantel ni siquiera viaje a Quito para el encuentro.